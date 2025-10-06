برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى أكتوبر تجسد وعي الدولة بثوابت الأمن القومي

قال، النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر جاءت بمثابة رسالة شاملة تعيد التأكيد على الثوابت الوطنية، وتربط بين روح العبور في الماضي وروح البناء في الحاضر، في معادلة متكاملة تجمع بين القوة، والوعي، والسلام القائم على العدل.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس قدّم في كلمته قراءة عميقة لمعاني النصر، إذ لم يتوقف عند حدود البطولات العسكرية، بل استدعى الدروس التي شكّلت الوجدان المصري، وعلى رأسها أن النصر يصنع بالإيمان والعمل والتخطيط والوحدة، وهي ذات المبادئ التي تبني بها مصر اليوم جمهوريتها الجديدة وتؤسس بها مستقبلها الواعد.

ولفت النائب أحمد الخشن إلى أن حديث الرئيس عن بطولات القوات المسلحة وتضحيات الشهداء أعاد للأذهان القيم الأصيلة التي صنعت النصر،

وأكد أن الجيش المصري ما زال يحمل ذات العقيدة الوطنية في حماية الأرض وصون الكرامة، وأن الشعب المصري يبادله الثقة والولاء في كل المراحل الفاصلة من تاريخ الوطن.