قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الإثنين 6 أكتوبر 2025
المجلس الرئاسي اليمني: انتصار أكتوبر غير مسار التاريخ وعزز مكانة مصر
متحدث الحكومة: الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى أكتوبر تجسد وعي الدولة بثوابت الأمن القومي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

قال، النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر جاءت بمثابة رسالة شاملة تعيد التأكيد على الثوابت الوطنية، وتربط بين روح العبور في الماضي وروح البناء في الحاضر، في معادلة متكاملة تجمع بين القوة، والوعي، والسلام القائم على العدل.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس قدّم في كلمته قراءة عميقة لمعاني النصر، إذ لم يتوقف عند حدود البطولات العسكرية، بل استدعى الدروس التي شكّلت الوجدان المصري، وعلى رأسها أن النصر يصنع بالإيمان والعمل والتخطيط والوحدة، وهي ذات المبادئ التي تبني بها مصر اليوم جمهوريتها الجديدة وتؤسس بها مستقبلها الواعد.

ولفت النائب أحمد الخشن إلى أن حديث الرئيس عن بطولات القوات المسلحة وتضحيات الشهداء أعاد للأذهان القيم الأصيلة التي صنعت النصر،

وأكد أن الجيش المصري ما زال يحمل ذات العقيدة الوطنية في حماية الأرض وصون الكرامة، وأن الشعب المصري يبادله الثقة والولاء في كل المراحل الفاصلة من تاريخ الوطن.

لجنة القيم عبد الفتاح السيسي أكتوبر القوات المسلحة نصر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، المهندس جمال عمار

تموين الإسكندرية: هدفنا ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق

محافظ دمياط

محافظ دمياط يسلم 315 عقد للمعلمين الجدد

محافظة دمياط

محافظ دمياط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى

بالصور

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب تستدعي الانتباه الفوري

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب

سوزوكي اليابانية تطلق سيارة المدن XBee الجديدة في الأسواق

XBee
XBee
XBee

سر نكهة الكريمة الغنية.. طريقة عمل شوربة البطاطس والمشروم

طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم

زيكر 001 المحدثة.. سيارة صينية خارقة تشحن في 7 دقائق فقط

 Zeekr 001
 Zeekr 001
 Zeekr 001

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد