رئيس دفاع النواب: انتصار السادس من أكتوبر سيظل علامة بارزة في تاريخ مصر الحديث

هنأ النائب اللواء أ.ح/ أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس الأركان، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2025.



وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته، "إنه لمن دواعي سروري أن أنقل إليكم سيادة الرئيس بإسمي وبإسم نواب وقيادات وأعضاء وأمناء حزب حماة الوطن، أرق التهاني والتبريكات الممزوجة بالفخر والإعزاز بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر العظيم، يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة، فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده".

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، أن انتصارات أكتوبر سطرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها،

وإنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرض مصر الطيبة بأيدي أبنائها البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة التي ضمت أبطالاً حملوا رءوسهم على أكفهم ومضوا يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه والشهادة، فكانوا أشرف الرجال وأطهر الشهداء.

ووجه اللواء أحمد العوضي، تحية إعزاز وتقدير وإجلال، لصاحب قرار الحرب وبطل السلام، الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، والشعب المصري العظيم صانع الابطال، كما وجه التحية لشهداء القوات المسلحة الباسلة وأسرهم وذويهم، الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة، فضربوا باخلاصهم وعزيمتهم ، ووطنيتهم أروع الأمثلة في التضحية والفداء وكتبوا انصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية.

ودعا رئيس دفاع النواب في ختام تهنئته المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والبناء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.. وكل عام ومصر وشعبها وقائدها بخير وسلامه وأمن وأمان واستقرار.