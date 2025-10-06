قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخالفات بالجملة.. الصحة: استبعاد مدير مستشفى أم المصريين ونائبه
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس دفاع النواب: انتصار السادس من أكتوبر سيظل علامة بارزة في تاريخ مصر الحديث

أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب
أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب
أميرة خلف

هنأ النائب اللواء أ.ح/  أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس الأركان، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2025.


وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته، "إنه لمن دواعي سروري أن أنقل إليكم سيادة الرئيس بإسمي وبإسم نواب وقيادات وأعضاء وأمناء حزب حماة الوطن،  أرق التهاني والتبريكات الممزوجة بالفخر والإعزاز بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر العظيم، يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة، فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده".

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ،  أن انتصارات أكتوبر سطرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها،
وإنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرض مصر الطيبة بأيدي أبنائها البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة التي ضمت أبطالاً حملوا رءوسهم على أكفهم ومضوا يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه والشهادة، فكانوا أشرف الرجال وأطهر الشهداء.

ووجه اللواء أحمد العوضي، تحية إعزاز وتقدير وإجلال، لصاحب قرار الحرب وبطل السلام، الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه،  والشعب المصري العظيم صانع الابطال، كما وجه التحية لشهداء القوات المسلحة الباسلة وأسرهم وذويهم، الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة، فضربوا باخلاصهم وعزيمتهم ،  ووطنيتهم أروع الأمثلة في التضحية والفداء وكتبوا انصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية.

ودعا  رئيس دفاع النواب في ختام تهنئته المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والبناء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع..  وكل عام ومصر وشعبها وقائدها  بخير وسلامه وأمن وأمان واستقرار.

أحمد العوضي مجلس النواب حرب أكتوبر حزب حماة الوطن عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

ترشيحاتنا

الاعمال

مكتبة مصر العامة تشارك في معرض "الصمود" احتفاءً بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض بانوراما أكتوبر ويشيد بإبداعات الطلاب.. صور

الشرقية : إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجه 27 لازالة التعديات

الشرقية: إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
علاج الصداع

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد