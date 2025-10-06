الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة

قدم السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، مؤكدًا أن هذا الفوز يعد “أكبر انتصار في تاريخ المنظمة” بعد حصوله على 55 صوتًا من إجمالي 57 في اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في باريس.

وأوضح خلاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا الفوز التاريخي يمثل اكتساحًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الدكتور العناني أصبح أول شخصية عربية تتولى قيادة المنظمة منذ تأسيسها عام 1945، بعدما شغل المنصب سابقًا ثمانية مديرين عامين من الدول الغربية، ومدير واحد فقط من القارة الإفريقية.

ووصف المتحدث باسم الخارجية هذا الإنجاز بأنه “مكسب كبير واستحقاق مستحق لمصر والعالم العربي"، موضحًا أن الحملة الانتخابية أديرت باحترافية عالية على مدى عامين ونصف منذ إبريل 2023، تحت إشراف مباشر من وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي.

وأضاف أن مصر حظيت بدعم كامل من الدول العربية بقرار صادر عن القمة العربية، إلى جانب ثلاثة قرارات تأييد من الاتحاد الإفريقي، ما جسد وحدة الموقفين العربي والإفريقي خلف المرشح المصري.

كما أشار إلى دعم دول كبرى ومؤثرة، في مقدمتها فرنسا الدولة المضيفة لمقر المنظمة إلى جانب البرازيل وتركيا وعدد من الدول من مختلف المجموعات الجغرافية.

ولفت خلاف إلى أن الدكتور خالد العناني كان المرشح الوحيد الذي زار جميع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، بإجمالي 65 دولة، فيما نظمت وزارة الخارجية أكثر من 400 اجتماع و30 محاضرة في 20 دولة لدعم الحملة، بمشاركة فريق من شباب الدبلوماسيين المصريين بمتوسط عمر 34 عامًا.