أخبار البلد

نقابة المعلمين تهنئ العناني بالفوز التاريخي مديرا لمنظمة اليونسكو

أ ش أ

 تقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بالتهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو.


وقال "الزناتي" ، في رسالة تهنئته للدكتور خالد العناني: "يطيب لي، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن جموع معلمي مصر والعالم العربي، أن أبعث إلى سيادتكم بخالص التهاني وأصدق التبريكات على فوزكم المستحق بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، ذلك المنصب الرفيع الذي يُعد تشريفًا لمصر والعروبة وللدول الإفريقية، وتكليلًا لمسيرة علمية وثقافية مشرقة حفلت بالعطاء والإنجاز".


وأضاف نقيب المعلمين " لقد جاء انتخابكم – في يوم يوازي في رمزيته مجد الأمة المصرية في السادس من أكتوبر – ليؤكد أن أبناء مصر لا يزالون يحملون راية الحضارة والمعرفة في المحافل الدولية، كما يؤكد ما تحظى به الدولة المصرية من مكانة مرموقة وثقة عالمية بفضل قيادةٍ حكيمةٍ رسمت لمصر طريق المجد والريادة".


وتابع " الزناتي" أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب التاريخي بأغلبية ساحقة من أصوات أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، هو شهادةٌ صادقة على ما يتمتع به من كفاءةٍ وعلمٍ ورؤيةٍ ثاقبةٍ لمستقبل الثقافة والتعليم في العالم، كما هو تأكيدٌ جديد على أن مصر التي علمت الدنيا ما زالت قادرةً على أن تقدم للعالم رموزًا تُسهم في حماية التراث الإنساني، ونشر قيم العلم والتسامح والسلام بين الشعوب.


وأعرب عن يقينٍ بأن العناني سيمضي قدمًا في أداء رسالته السامية، ليكون خير سفيرٍ لمصر والعروبة في صرحٍ أمميٍّ يُعلي من شأن الفكر الإنساني، ويحفظ للمعرفة قدسيتها وللحضارة إنسانيتها.

