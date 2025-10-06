قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دعاء زهران: فوز العناني بانتخابات اليونسكو يعكس التقدير العالمي للحضارة المصرية

خالد العناني
خالد العناني

قدّمت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع، التهنئة للدكتور خالد العناني؛ بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل فخرًا لمصر والعالم العربي، ويجسد المكانة الدولية التي باتت تحتلها الكوادر المصرية في مختلف المحافل.

وقالت زهران، في تصريح صحفي، إن فوز الدكتور خالد العناني هو تتويج لمسيرة علمية ومهنية مشرفة، فهو واحد من أبرز المتخصصين في مجالات الآثار والتراث والثقافة، وله بصمات واضحة في حماية الهوية الحضارية المصرية وإبرازها على الساحة الدولية، من خلال مشروعات كبرى أعادت إحياء التاريخ المصري العريق وربطته بالوعي المعاصر.

وأضافت رئيس مجلس أمناء "هي تستطيع" أن هذا الاختيار يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المصرية وقدرتها على قيادة المؤسسات العالمية بروح من المسؤولية والتوازن، مشيرة إلى أن العناني سيُسهم بخبرته في دعم قضايا التعليم والثقافة والتراث الإنساني، وإعلاء قيم السلام والحوار بين الشعوب، وهي المبادئ التي تقوم عليها رسالة اليونسكو.

وأكدت زهران أن مصر تثبت مرة أخرى أنها قوة ناعمة مؤثرة قادرة على تصدير الكفاءات والقيادات التي ترفع اسمها في المحافل الدولية، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لأبناء مصر المتميزين في كل المجالات.

خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو اليونسكو دعاء زهران الكوادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية:أبناء هذا الوطن قادرون على قيادة مؤسسات العالم بعلمهم وكفاءتهم وريادتهم

محافظ الدقهلية:أبناء الوطن قادرون على قيادة مؤسسات العالم بعلمهم وكفاءتهم

إسعاف

خلص عليه ساعة الفجرية.. القصة الكاملة لمـ.قـتل مسن على يد نجله العاطل بطوخ

الدكتور خالد العنانى

محافظ أسوان يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

بالصور

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو

ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

فيديو

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد