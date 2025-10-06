دعاء زهران: فوز العناني بانتخابات اليونسكو يعكس التقدير العالمي للحضارة المصرية

قدّمت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع، التهنئة للدكتور خالد العناني؛ بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل فخرًا لمصر والعالم العربي، ويجسد المكانة الدولية التي باتت تحتلها الكوادر المصرية في مختلف المحافل.

وقالت زهران، في تصريح صحفي، إن فوز الدكتور خالد العناني هو تتويج لمسيرة علمية ومهنية مشرفة، فهو واحد من أبرز المتخصصين في مجالات الآثار والتراث والثقافة، وله بصمات واضحة في حماية الهوية الحضارية المصرية وإبرازها على الساحة الدولية، من خلال مشروعات كبرى أعادت إحياء التاريخ المصري العريق وربطته بالوعي المعاصر.

وأضافت رئيس مجلس أمناء "هي تستطيع" أن هذا الاختيار يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المصرية وقدرتها على قيادة المؤسسات العالمية بروح من المسؤولية والتوازن، مشيرة إلى أن العناني سيُسهم بخبرته في دعم قضايا التعليم والثقافة والتراث الإنساني، وإعلاء قيم السلام والحوار بين الشعوب، وهي المبادئ التي تقوم عليها رسالة اليونسكو.

وأكدت زهران أن مصر تثبت مرة أخرى أنها قوة ناعمة مؤثرة قادرة على تصدير الكفاءات والقيادات التي ترفع اسمها في المحافل الدولية، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لأبناء مصر المتميزين في كل المجالات.