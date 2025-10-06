خالد العناني يحصد منصب مدير عام اليونسكو.. سياسيون: إنجاز تاريخي يرفع اسم مصر عالميًا.. ويضاف إلى سجلها الحافل بالمساهمات المشرّفة على الساحة الدولية

وزير الشؤون النيابية: المقعد استعصى على العرب لعقود وصادف أهله بفوز الدكتور خالد العانين الذي أثق في قدرته على النجاح

رئيس النواب: فوز خالد العناني بمدير عام اليونسكو تكريماً لمصر وشعبها و تقدير المجتمع الدولي لعطاء الدولة المصرية المتميز في تعزيز الحوار الثقافي

رئيس الشيوخ: المقعد يضاف إلى سجل مصر الحافل بالمساهمات المشرّفة على الساحة الدولية

سياحة النواب تهنئ العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو: فخر لكل المصريين وتتويج للكفاءات الوطنية

أعلن سفير مصر في باريس السفير علاء يوسف، فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة بمنصب مدير عام اليونسكو.

وكتب السفير المصري في فرنسا عبر صفحته بـ"فيسبوك" : "فى يوم النصر .. ألف مبروك لمصر فوزها بمنصب مدير عام اليونسكو .. الدكتور خالد العنانى يكتسح الانتخابات بعدد غير مسبوق من الأصوات".

في هذا الصدد، أكد رؤساء مجلسي النواب والشيوخ أن هذا الفوز يمثل تتويجًا مستحقًا لمسيرة علمية ومهنية زاخرة بالعطاء والإنجاز، مؤكدًا أن الدكتور خالد العناني يمتلك كفاءة رفيعة وخبرة دولية واسعة أهلتاه لاعتلاء هذا المنصب الرفيع.



بداية، تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأرقى التهاني إلى الدكتور خالد العناني، الشخصية المصرية الكبيرة، الذي حسم مقعد مدير عام منظمة اليونسكو، كأول شخصية مصرية وعربية تفوز بهذا المنصب بعد الفوز على الكونغولي فيرمان إدوار ماتوكو، الدبلوماسي المخضرم الذي قضى عقودًا داخل المنظمة.



وقال المستشار محمود فوزي، إن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الدولي الرفيع، إنما يعكس حجم وثقل مصر الدولي، وقوة وتأثير الدكتور خالد نفسه، ذلك أن هذا المنصب يعد من أرفع المناصب الدولية، ويحمل أهمية شديدة دوليًا في صنع السلام العالمي، من خلال العلم والثقافة والتربية والاتصال، والدور الهام في بناء جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب المختلفة.



وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن هذا الحدث التاريخي، إنما يعد فخرًا للدولة المصرية على وجه خاص، وللأمة العربية بشكل عام، ذلك أنه كتب بحروف من نور الاسم العربي الأول في هذا المقعد الدولي المهم، وإذ نذكر ذلك فإننا نؤكد أنه صادف أهله، وربما تأخر واستعصى هذا المقعد على العرب كثيرًا، حتى يكون من نصيب الدكتور خالد العناني، الشخص الأكثر جدارة وكفاءة واستحقاق، والذي نثق في قدرته على قيادة هذه المنظمة بنجاح، ليستكمل مسيرة نجاحاته السابقة في كل المناصب التي حصل عليها. فالدكتور العناني استاذ متخصص، وخبير واسع الاطلاع ، وسياسي مشهود له بالكفاءة ، ويمثل دولة كبيرة ذات حضارة عظيمة

واعتبر المستشار محمود فوزي، أن الفوز الذي حققه الدكتور خالد العناني بمقعد مدير عام منظمة اليونسكو يعكس قوة وتأثير الدولة المصرية في دعم أحد أبناء مصر المخلصين في هذا المعترك العالمي الشرس، إذ أن الفوز جاء على حساب منافس قوي، قضى عشرات السنوات في العمل داخل المنظمة، ما يدعونا للاحتفاء أكثر بما حققه الدكتور خالد العناني، ويبعث على الفخر بما تحقق من نجاح.

وجدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التأكيد على أن نجاح الدكتور خالد العناني في هذه المهمة متوقع، نتيجة خبراته السابقة في العمل والاحتكاك بالملفات الإنسانية والتاريخية والتراثية التي تهتم بها منظمة اليونسكو، مشددًا على أن تراكم المعرفة عند الوزير السابق سوف تؤهله سريعًا لتقديم أداء يليق به وبالدولة المصرية التي يمثلها، ويساهم في تقدم هذه المؤسسة الدولية المهمة، ويساعد القارة الأفريقية التي ننتمي لها، ويركز على القضايا الإنسانية والعلمية والمعرفية التي ترفع من شأن الأفراد حول العالم بشكل عام، وفي محيطنا الأفريقي والعربي على وجه الخصوص.

وقال المستشار محمود فوزي، إن تعزيز المعرفة وحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي من خلال مواقع التراث العالمي والاحتفاء بها، ودعم الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة، ضمن المهام التي تنتظر خبرات الدكتور خالد العناني، غير أن المهمة الأكبر والأثقل تتمثل في دعم السلام حول العالم، وترسيخ قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان حول العالم، ودعم الفئات والشعوب المهمشة والتي تتعرض للظلم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من ويلات الحروب، وتعيش شعوبها مآسي على كافة الأصعدة، لذا يتوقع أن يمنح الدكتور خالد العاني هذا الملف الأولوية القصوى، بما يتماشى مع الدور المصري المحوري في عملية السلام، والسعي المصري الحثيث لإسدال الستائر على الحروب في المنطقة وحول العالم، كشخصية مصرية، يمثل عراقة بلاده، ويتبنى مواقفها العادلة، ويعكس سياساتها وأولوياتها، لا سيما وأن الدولة المصرية تنادي عبر رئيسها بالسلام في كل بقاع العالم، لذا يحدونا الأمل، بل والثقة في دعم الدكتور خالد العناني لكل القيم السامية، عبر وجوده في هذا المكان.



من جانبه، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وبإسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني المقرونة بمشاعر النصر بمناسبة فوز جمهورية مصر العربية بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، هذا الفوز المستحق لهذا المنصب الرفيع الذي يُعد تكريماً لمصر وشعبها، ويؤكد تقدير المجتمع الدولي لعطاء الدولة المصرية المتميز في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني.



واعرب رئيس مجلس النواب عن تمنياته للسيد الدكتور خالد العناني بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة التي هو أهل لها، راجيًا من الله، عز وجل، أن يعينه على تعزيز دور المنظمة لخدمة الإنسانية ودعم قيم السلام والتعليم والثقافة على مستوى العالم، وأن يحقق على أيديه المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالياً بين الأمم.

في سياق متصل ، تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه المستحق بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن هذا الفوز يُعد تتويجاً مستحقاً لمسيرة علمية وعملية حافلة بالعطاء والإنجاز، ويعكس ما يتمتع به الدكتور خالد العناني من كفاءة رفيعة وخبرة دولية واسعة وإخلاص في خدمة الوطن والإنسانية.



وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن فخر مجلس الشيوخ واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل مصر الحافل بالمساهمات المشرّفة على الساحة الدولية، متمنياً للدكتور العناني مزيداً من التوفيق في تعزيز دور اليونسكو في نشر ثقافة السلام والتنمية المستدامة.

حفظ الله مصر ووفق أبناءها المخلصين لما فيه الخير والرفعة والازدهار.

كما أعربت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعد انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية وكفاءاتها المشرفة.



وقالت النائبة نورا علي، في تصريح لها، إن اختيار الدكتور العناني لهذا المنصب الرفيع هو تكريم مستحق لشخصية علمية ووطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مشيرة إلى أن سجله الحافل في مجالات السياحة والآثار والثقافة ساهم في إعادة رسم الصورة الحضارية لمصر على خريطة العالم.



وأضافت أن الدكتور العناني نجح خلال فترة توليه المسؤولية في تحقيق إنجازات ملموسة أبرزها تطوير المتاحف والمواقع الأثرية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية التراث، مما يجعله مؤهلًا بكل جدارة لقيادة منظمة عالمية بحجم اليونسكو.



وأكدت رئيس لجنة السياحة أن هذا الحدث يعكس المكانة التي تحتلها مصر على الصعيدين الثقافي والدبلوماسي، ويعد دافعًا قويًا لمواصلة الجهود في دعم الكفاءات المصرية وتمكينها من تبوّؤ المناصب الدولية.



واختتمت النائبة نورا علي بيانها بتقديم أصدق التهاني والتمنيات للدكتور خالد العناني بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، مؤكدة ثقتها في أنه سيكون صوتًا قويًا لقضايا التعليم والثقافة والحضارة والتراث الإنساني في العالم أجمع.