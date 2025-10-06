وزير الاتصالات يهنئ خالد العناني بعد فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

هنأ الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد العناني، بعد فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.



وكتب وزير الاتصالات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ملء وجداني فخر بالأخ والصديق العزيز الدكتور خالد العناني على انتخابه المستحق مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو".



وأضاف "لقد عرفت الدكتور خالد العناني دائم الانحياز للثقافة، والعلم والاعتزاز بالهوية المصرية والإرث الحضاري الإنساني لشعوب العالم أجمع، وهو ما تجلى في رؤيته العميقة واسعة الأفق التي تبناها أثناء ترشحه لرئاسة اليونسكو.. كلي ثقة أنه ولا ريب سيستمر في الارتقاء برسالة اليونسكو، وأن يجسد قيم الإخاء وتعزيز قيم المعرفة وصون إرثنا الجمعي التي تلتف حولها شعوب العالم".



واختتم قائلا "أطيب الأمنيات للأخ العزيز الدكتور خالد بالتوفيق والسداد في هذه المسئولية الدولية الرفيعة".

