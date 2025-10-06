قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الجبهة الوطنية يحتفي بفوز العناني في انتخابات اليونسكو: جاء في ذكرى نصر أكتوبر المجيد

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

تقدم حزب الجبهة الوطنية بخالص  التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة فوز د. خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى رصيد الدولة المصرية في المحافل الدولية.

كما يتقدم الحزب بأسمى آيات التقدير والاعتزاز للدكتور خالد العناني، رمز الكفاءة الوطنية وأحد أبرز الرموز الأكاديمية والثقافية، الذي شرف مصر بهذا المنصب الدولي الرفيع، بعد مسيرة مشرفة من العطاء في مجالات الآثار والسياحة والثقافة.

ويؤكد الحزب أن هذا الفوز المستحق جاء تتويجا لسياسة مصر الحكيمة التي أعادت لمصر مكانتها الريادية على الساحة العالمية، ورسخت حضورها كقوة ناعمة مؤثرة في مجالات الثقافة والتعليم والتراث الإنساني

إن فوز مصر بهذا المنصب يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات أبنائها، ونجاح الدبلوماسية المصرية في دعم الكفاءات الوطنية التي تمثل الدولة المصرية خير تمثيل في المحافل العالمية.

ويؤكد حزب الجبهة أن هذه الخطوة تُعد انتصارا جديدا للإرادة المصرية، وجاءت في الذكرى ٥٢ لنصر أكتوبر المجيد؛ وهي تأكيد على أن الجمهورية الجديدة تسير بخطى واثقة نحو الريادة والإنجاز في كل الميادين.

تحيا مصر… تحيا إرادة المصريين… ويحيا الإنسان المصري الذي يصنع المجد في كل مكان.

حزب الجبهة الوطنية السيسي خالد العناني اليونسكو نصر أكتوبر

