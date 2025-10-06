الجبهة الوطنية يحتفي بفوز العناني في انتخابات اليونسكو: جاء في ذكرى نصر أكتوبر المجيد

تقدم حزب الجبهة الوطنية بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة فوز د. خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى رصيد الدولة المصرية في المحافل الدولية.

كما يتقدم الحزب بأسمى آيات التقدير والاعتزاز للدكتور خالد العناني، رمز الكفاءة الوطنية وأحد أبرز الرموز الأكاديمية والثقافية، الذي شرف مصر بهذا المنصب الدولي الرفيع، بعد مسيرة مشرفة من العطاء في مجالات الآثار والسياحة والثقافة.

ويؤكد الحزب أن هذا الفوز المستحق جاء تتويجا لسياسة مصر الحكيمة التي أعادت لمصر مكانتها الريادية على الساحة العالمية، ورسخت حضورها كقوة ناعمة مؤثرة في مجالات الثقافة والتعليم والتراث الإنساني

إن فوز مصر بهذا المنصب يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات أبنائها، ونجاح الدبلوماسية المصرية في دعم الكفاءات الوطنية التي تمثل الدولة المصرية خير تمثيل في المحافل العالمية.

ويؤكد حزب الجبهة أن هذه الخطوة تُعد انتصارا جديدا للإرادة المصرية، وجاءت في الذكرى ٥٢ لنصر أكتوبر المجيد؛ وهي تأكيد على أن الجمهورية الجديدة تسير بخطى واثقة نحو الريادة والإنجاز في كل الميادين.

تحيا مصر… تحيا إرادة المصريين… ويحيا الإنسان المصري الذي يصنع المجد في كل مكان.