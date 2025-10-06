السفير رضا الطايفي: فوز خالد العناني باليونسكو انتصار للعقل المصري المستنير

أعرب السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، عن خالص التهنئة للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل انتصارًا للعقل المصري المستنير، وتجسيدًا لمكانة مصر الرائدة في مجالات الثقافة والتراث والإنسانية.

وقال السفير الطايفي إن فوز الدكتور العناني بهذا المنصب الدولي الرفيع هو تكليل لمسيرة علمية ومهنية استثنائية، عُرف خلالها بإخلاصه وجهده في خدمة التراث المصري، وحرصه الدائم على مدّ جسور التعاون بين مصر والمؤسسات الثقافية الدولية، بما يعكس عمق الحضارة المصرية وقدرتها على الإسهام في النهضة الإنسانية المعاصرة.

وأضاف مدير صندوق مكتبات مصر العامة أن هذا الإنجاز الكبير يعزز من حضور مصر داخل المؤسسات الثقافية العالمية، ويمنح دفعة جديدة لرسالتها في دعم الثقافة والتعليم ونشر قيم التسامح والسلام، وهي القيم ذاتها التي تعمل مكتبات مصر العامة على ترسيخها من خلال فروعها المنتشرة في المحافظات.

واختتم السفير الطايفي بيانه قائلاً: "فوز الدكتور خالد العناني ليس فقط تقديرًا لشخصه، بل هو اعتراف عالمي بدور مصر التاريخي والحضاري، وبما تمثله من منارة للتنوير في الشرق والغرب على حد سواء."