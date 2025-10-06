قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق لـ خالد العنانى بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو
الاحتلال الإسرائيلي يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين في جنين لعدة ساعات
دبلوماسي سعودي: إصلاح المنظومة الأممية مرهون بتوافر إرادة سياسية جماعية
كيفية الحصول على خصم 50% على المخالفات المرورية؟
حكاية أمل يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الإسكندرية السينمائي
قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
تفاصيل حجز شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والمواعيد الرسمية
من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف
تجديد حبس المتهمين بسرقة بطاريات أبراج شبكات المحمول في القاهرة
شاهدوا الآن أول قمر عملاق في 2025: بدر "ربيع الآخر" يزين سماء أكتوبر
أسرار رواها الرئيس مبارك.. أحمد موسى يصدر كتابا يتناول تفاصيل مهمة عن حرب أكتوبر
محلل إسرائيلي: المصريون أذلونا في أكتوبر.. وجرح الهزيمة ما زال ينزف
أيمن فريد: فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير منظمة اليونسكو جاءت بعد تخطيط الدولة المصرية

محمود محسن

أكد الدكتور أيمن فريد، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن فوز الدكتور خالد العنانى بمنصب مدير منظمة اليونسكو، جاءت تخطيط الدولة المصرية والجهود التى بذلتها وزارة الخارجية على مدار العامين الماضيين أدى للفوز بالمنصب، فضلا عن التفكير والتخطيط المصرى الذى دائما هو فى الصدارة.

وقال أيمن فريد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن  كل الدول صوتت لمصر ما عدا دولتين وهو يعتبر إجماع وأكبر حجم تصويت فى تاريخ المنظمة، مؤكدا أن العالم كان يصفق لخالد العنانى فرحا به فى لحظة تاريخية.

وتابع  رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن النجاح أتى عن طريق مجهودات كبيرة قامت بها الدولة المصرية وملحمة عمل للدولة.

أيمن فريد الدكتور خالد العنانى مدير منظمة اليونسكو الدولة المصرية مصر

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين

وزير التموين يهنئ الدكتور خالد العناني على فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

المستثمرين الأفرو–آسيوي: فوز العناني انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية والعربية

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

