أيمن فريد: فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير منظمة اليونسكو جاءت بعد تخطيط الدولة المصرية

أكد الدكتور أيمن فريد، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن فوز الدكتور خالد العنانى بمنصب مدير منظمة اليونسكو، جاءت تخطيط الدولة المصرية والجهود التى بذلتها وزارة الخارجية على مدار العامين الماضيين أدى للفوز بالمنصب، فضلا عن التفكير والتخطيط المصرى الذى دائما هو فى الصدارة.

وقال أيمن فريد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن كل الدول صوتت لمصر ما عدا دولتين وهو يعتبر إجماع وأكبر حجم تصويت فى تاريخ المنظمة، مؤكدا أن العالم كان يصفق لخالد العنانى فرحا به فى لحظة تاريخية.

وتابع رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن النجاح أتى عن طريق مجهودات كبيرة قامت بها الدولة المصرية وملحمة عمل للدولة.