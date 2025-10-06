عماد الدين حسين: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو دليل على قيمة ومكانة مصر وعظمة كوادرها

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، هو دليل على قيمة ومكانة مصر وعظمة كوادرها القادرة على خدمة ليس فقط المنطقة، بل العالم بأسره.

وقال عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذا الانتصار لم يأتِ بالصدفة، بل كان نتيجة "معركة دبلوماسية صحيحة" تم الإعداد لها بجدية ودعم كامل من الدولة المصرية.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن النقطة الجوهرية هي أن الدكتور العناني تلقى الدعم الكامل من الدولة، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان يطرح ترشيحه في كل جولاته ولقاءاته.