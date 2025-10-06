لجنة التقييم الدولية للتراث غير المادي بـ"يونسكو": فوز العناني برئاسة اليونسكو إنجاز كبير لمصر

قالت الدكتورة نهلة إمام عضو لجنة التقييم الدولية للتراث غير المادي بـ"يونسكو"، إنّ فوز المرشح المصري الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو يمثل إنجازًا كبيرًا لمصر وللعالم بأسره.

وأضافت في مداخلة هاتفية شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا المنصب الرفيع يعكس المكانة الثقافية المرموقة التي تتمتع بها مصر منذ عقود طويلة باعتبارها من أوائل الدول المنضمة إلى المنظمة والموقعة على جميع اتفاقياتها الثقافية.

وتابعت، أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا خلال فترة الترشيح، مشيدة بالدور المحوري الذي قامت به وزارة الخارجية المصرية من خلال حملة دبلوماسية رفيعة المستوى، أثمرت عن هذا الفوز المستحق بعد منافسة قوية ونسبة تصويت مرتفعة.

وأشارت إلى أن ما تحقق هو نتيجة عمل منظم وحملة قادها المرشح المصري، الذي جاب نحو 60 دولة لعرض رؤيته حول كيفية إدارة المنظمة الثقافية الأهم في العالم.