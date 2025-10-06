قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
وزير الري الاسبق يكشف الأسباب الحقيقية لفيضان النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حسين عبد البصير: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو تتويج لريادة مصر الثقافية عالميًا

دكتور خالد العناني
دكتور خالد العناني
رنا أشرف

في إنجاز تاريخي غير مسبوق، فاز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى رئاسة المنظمة الأممية، وفقًا لما أعلنه السفير المصري لدى باريس.

وجاء فوز العناني بعد منافسة قوية خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في العاصمة الفرنسية، حيث حسم التصويت لصالحه بأغلبية 55 صوتًا مقابل صوتين فقط لمنافسه الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ويخلف الدكتور خالد العناني المديرة العامة السابقة أودري أزولاي، ليتولى قيادة المنظمة في مرحلة دقيقة عالميًا، تتزايد فيها التحديات أمام التعليم والثقافة وصون التراث الإنساني، مستندًا إلى مسيرة علمية ومهنية حافلة بالإنجازات في مجالي الآثار والسياحة داخل مصر وخارجها.

 ترشيح تاريخي يعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية

أكد الدكتور حسين عبد البصير عالم الآثار في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد أن ترشيح الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعد حدثًا تاريخيًا وخطوة مهمة تعكس الحضور العربي والإفريقي داخل كبرى المنظمات العالمية، وتجسد في الوقت نفسه ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية القادرة على الإسهام بفاعلية في حماية التراث الإنساني وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.

 العناني قامة علمية تركت بصمة بارزة في مجالات الآثار والتراث

وأوضح عبد البصير أن الدكتور خالد العناني يعد من أبرز الشخصيات العلمية والثقافية في مصر والعالم، لما يتمتع به من خبرة واسعة وإنجازات ملموسة في مجالات الآثار والتراث والسياحة، مشيرًا إلى أن فترة توليه وزارة السياحة والآثار شهدت طفرة كبيرة تمثلت في افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية وتفعيل التعاون الدولي في صون التراث الإنساني.

 ترشيح يواصل الدور الريادي لمصر داخل اليونسكو

وأشار عبد البصير إلى أن هذا الترشيح يمثل استمرارية طبيعية للدور المصري الريادي في منظمة اليونسكو منذ عقود، بعد ترشيحات الوزير فاروق حسني والسفيرة مشيرة خطاب، مؤكدًا أن العناني يحظى بدعم عربي وإفريقي واسع لما يتمتع به من شخصية توافقية واحترام دولي كبير.

دعم القيادة السياسية أعاد لمصر مكانتها الثقافية عالمياً

وشدد عبد البصير على أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الدعم الكامل والرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد لمصر مكانتها الدولية في مجالات الآثار والسياحة والثقافة والفنون، وجعل من حماية التراث وتعزيز الهوية الحضارية ركائز أساسية في استراتيجية الدولة المصرية الحديثة.

ترشيح يعبر عن طموح المنطقة بأكملها

واختتم عبد البصير تصريحاته مؤكدًا أن ترشيح الدكتور خالد العناني لا يعبر فقط عن طموح مصر، بل عن طموح المنطقة العربية والإفريقية في أن يكون للثقافة صوت مؤثر في صياغة مستقبل التعليم والعلوم والثقافة على المستوى الدولي، بما يليق بتاريخ مصر العريق وريادتها الحضارية عبر العصور.

الدكتور خالد العناني منظمة اليونسكو العاصمة الفرنسية الآثار والسياحة اليونسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

برلمانية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يُضاف لسجل مصر الدبلوماسي والثقافي

سامح صالح، عضو مجلس الشيوخ

بعد فوز خالد العناني.. برلماني: انتصار جديد للدبلوماسية المصري و لقوتها الناعمة

اقتصاد

نائب: متابعة الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عززت قوة الاقتصاد ودعمت الفئات الأقل دخلاً

بالصور

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو

ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

فيديو

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد