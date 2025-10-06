حسين عبد البصير: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو تتويج لريادة مصر الثقافية عالميًا

في إنجاز تاريخي غير مسبوق، فاز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى رئاسة المنظمة الأممية، وفقًا لما أعلنه السفير المصري لدى باريس.

وجاء فوز العناني بعد منافسة قوية خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في العاصمة الفرنسية، حيث حسم التصويت لصالحه بأغلبية 55 صوتًا مقابل صوتين فقط لمنافسه الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ويخلف الدكتور خالد العناني المديرة العامة السابقة أودري أزولاي، ليتولى قيادة المنظمة في مرحلة دقيقة عالميًا، تتزايد فيها التحديات أمام التعليم والثقافة وصون التراث الإنساني، مستندًا إلى مسيرة علمية ومهنية حافلة بالإنجازات في مجالي الآثار والسياحة داخل مصر وخارجها.

ترشيح تاريخي يعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية

أكد الدكتور حسين عبد البصير عالم الآثار في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد أن ترشيح الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعد حدثًا تاريخيًا وخطوة مهمة تعكس الحضور العربي والإفريقي داخل كبرى المنظمات العالمية، وتجسد في الوقت نفسه ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية القادرة على الإسهام بفاعلية في حماية التراث الإنساني وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.

العناني قامة علمية تركت بصمة بارزة في مجالات الآثار والتراث

وأوضح عبد البصير أن الدكتور خالد العناني يعد من أبرز الشخصيات العلمية والثقافية في مصر والعالم، لما يتمتع به من خبرة واسعة وإنجازات ملموسة في مجالات الآثار والتراث والسياحة، مشيرًا إلى أن فترة توليه وزارة السياحة والآثار شهدت طفرة كبيرة تمثلت في افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية وتفعيل التعاون الدولي في صون التراث الإنساني.

ترشيح يواصل الدور الريادي لمصر داخل اليونسكو

وأشار عبد البصير إلى أن هذا الترشيح يمثل استمرارية طبيعية للدور المصري الريادي في منظمة اليونسكو منذ عقود، بعد ترشيحات الوزير فاروق حسني والسفيرة مشيرة خطاب، مؤكدًا أن العناني يحظى بدعم عربي وإفريقي واسع لما يتمتع به من شخصية توافقية واحترام دولي كبير.

دعم القيادة السياسية أعاد لمصر مكانتها الثقافية عالمياً

وشدد عبد البصير على أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الدعم الكامل والرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد لمصر مكانتها الدولية في مجالات الآثار والسياحة والثقافة والفنون، وجعل من حماية التراث وتعزيز الهوية الحضارية ركائز أساسية في استراتيجية الدولة المصرية الحديثة.

ترشيح يعبر عن طموح المنطقة بأكملها

واختتم عبد البصير تصريحاته مؤكدًا أن ترشيح الدكتور خالد العناني لا يعبر فقط عن طموح مصر، بل عن طموح المنطقة العربية والإفريقية في أن يكون للثقافة صوت مؤثر في صياغة مستقبل التعليم والعلوم والثقافة على المستوى الدولي، بما يليق بتاريخ مصر العريق وريادتها الحضارية عبر العصور.