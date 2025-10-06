رئيس حزب الوفد يهنئ بفوز الدكتور خالد العناني منصب مدير عام اليونسكو

تقدَّم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر العظيم و الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وحصوله على ٥٥ صوتًا من أصل ٥٧، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي، وإلى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.

وأكد رئيس حزب الوفد أن هذا الفوز المستحق يُجسد مكانة مصر الحضارية، ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية، كما يعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تمتاز بالعلم والخبرة والتفاني في خدمة الإنسانية.

وأعرب الدكتور عبدالسند يمامة عن خالص تمنياته للدكتور العناني بالتوفيق في مهمته النبيلة، مؤكدًا ثقته في أنه سيُسهم في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني، بما يليق بعظمة حضارة مصر وعمق الحضارات الإنسانية العريقة.