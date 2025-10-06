قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية عن فوز العناني برئاسة اليونسكو: إنجاز يعكس مكانة مصر

هاني حسين

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إنّ فوز الدكتور خالد العناني برئاسة منظمة اليونسكو يمثل فرحة كبيرة ونصرًا عظيمًا لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستحق هذا الموقع الريادي لما تملكه من إرث حضاري وثقافي استثنائي يجعلها في مقدمة الدول المؤهلة لقيادة المنظمة الدولية المعنية بالعلم والثقافة والتربية.

وأضاف في مداخلة هاتفية شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر صاحبة تاريخ حضاري يمتد لآلاف السنين، وأن معظم ما تتعامل معه منظمة اليونسكو من تراث مادي وغير مادي موجود داخلها، مؤكدًا أن مصر هي التي علمت العالم الحضارة وأسست لنهضته الفكرية والعلمية والثقافية.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن مصر كانت من الدول المؤسسة لليونسكو، وهو ما يعزز من دورها الطبيعي في قيادة هذه المنظمة العالمية.

وذكر، أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر الدولية وثقة المجتمع الدولي في قيادتها السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يلعب دورًا بارزًا في تعزيز مكانة مصر عالميًا.

وأكد أن مصر تعيش مرحلة من الازدهار الكبير في مجالات الثقافة والعلم والتربية، مما يجعل فوز الدكتور خالد العناني بالمنصب تأكيدًا على ريادتها المستمرة في هذه المجالات

