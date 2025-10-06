مدير مكتبة الإسكندرية عن فوز العناني برئاسة اليونسكو: إنجاز يعكس مكانة مصر

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إنّ فوز الدكتور خالد العناني برئاسة منظمة اليونسكو يمثل فرحة كبيرة ونصرًا عظيمًا لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستحق هذا الموقع الريادي لما تملكه من إرث حضاري وثقافي استثنائي يجعلها في مقدمة الدول المؤهلة لقيادة المنظمة الدولية المعنية بالعلم والثقافة والتربية.

وأضاف في مداخلة هاتفية شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر صاحبة تاريخ حضاري يمتد لآلاف السنين، وأن معظم ما تتعامل معه منظمة اليونسكو من تراث مادي وغير مادي موجود داخلها، مؤكدًا أن مصر هي التي علمت العالم الحضارة وأسست لنهضته الفكرية والعلمية والثقافية.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن مصر كانت من الدول المؤسسة لليونسكو، وهو ما يعزز من دورها الطبيعي في قيادة هذه المنظمة العالمية.

وذكر، أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر الدولية وثقة المجتمع الدولي في قيادتها السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يلعب دورًا بارزًا في تعزيز مكانة مصر عالميًا.

وأكد أن مصر تعيش مرحلة من الازدهار الكبير في مجالات الثقافة والعلم والتربية، مما يجعل فوز الدكتور خالد العناني بالمنصب تأكيدًا على ريادتها المستمرة في هذه المجالات