قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

السفير عبد الرؤوف الريدي: فوز خالد العناني باليونسكو رسالة حضارية تؤكد قوة مصر الناعمة

السفير عبد الرؤوف الريدي
السفير عبد الرؤوف الريدي
جمال عاشور

قال السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، إن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو يمثل انتصارًا كبيرًا لمصر والعالم العربي، ويعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية في مجالات الثقافة والتعليم وحماية التراث الإنساني.

وأكد الريدي أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القوى الناعمة، وتعزيز الحضور المصري في المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن اختيار الدكتور العناني لهذا المنصب لم يكن مصادفة، بل استحقاقًا لشخصية علمية وإدارية متميزة، قدمت الكثير لوطنها في مجالات الثقافة والآثار والسياحة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة أن الدكتور خالد العناني يمتلك مسيرة علمية ومهنية حافلة بالإنجازات، فقد جمع بين العمل الأكاديمي كأستاذ متخصص في علم المصريات، والعمل التنفيذي كوزير للسياحة والآثار، وهو أول من جمع بين الوزارتين في حكومة واحدة، ما ساهم في تحقيق توازن ناجح بين حماية التراث وتنمية السياحة.

وأشار الريدي إلى أن العناني قاد خلال فترة توليه الوزارة مشروعات أثرية وثقافية كبرى، أبرزها افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، وتنظيم موكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم، إلى جانب جهوده في استعادة مئات القطع الأثرية المهربة وافتتاح متاحف جديدة في مختلف المحافظات، مما عزز من صورة مصر الحضارية عالميًا.

وأعرب السفير عبد الرؤوف الريدي عن ثقته الكاملة في أن الدكتور خالد العناني سيُحدث نقلة نوعية في أداء منظمة اليونسكو، من خلال رؤيته المستنيرة وقدرته على بناء جسور التعاون بين الشعوب، ودعم قضايا الثقافة والتعليم وحماية التراث، مؤكدًا أن فوزه بهذا المنصب يمثل وسام فخر جديد لمصر، ورسالة تؤكد استمرار ريادتها في مجالات الفكر والحضارة الإنسانية.

واختتم الريدي بيانه قائلاً إن هذا الإنجاز يأتي في وقت بالغ الأهمية، ليؤكد أن مصر قادرة على تحقيق النصر في كل الميادين، سواء كانت ميادين القتال أو الثقافة أو الدبلوماسية، وهو ما يجعل فوز العناني باليونسكو صفحة جديدة من صفحات المجد المصري في السادس من أكتوبر.

السفير عبد الرؤوف الريدي مكتبات مصر العامة خالد العناني اليونسكو مصر والعالم العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

ترشيحاتنا

الفنانة لقاء سويدان مع أوركيد سامي

جيشنا خير أجناد الأرض.. لقاء سويدان لـ صدي البلد: نصر حرب أكتوبر يوم الفخر

مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماجي مرجان تفوز بأفضل فيلم فى مسابقة الفيلم المصري بمهرجان الإسكندرية

مهرجان الإسكندرية السينمائي

المنبر.. تفاصيل جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لمسابقة الفيلم الطويل المتوسطي

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد