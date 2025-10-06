قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق لـ خالد العنانى بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو
الاحتلال الإسرائيلي يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين في جنين لعدة ساعات
دبلوماسي سعودي: إصلاح المنظومة الأممية مرهون بتوافر إرادة سياسية جماعية
كيفية الحصول على خصم 50% على المخالفات المرورية؟
حكاية أمل يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الإسكندرية السينمائي
قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
تفاصيل حجز شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والمواعيد الرسمية
من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف
تجديد حبس المتهمين بسرقة بطاريات أبراج شبكات المحمول في القاهرة
شاهدوا الآن أول قمر عملاق في 2025: بدر "ربيع الآخر" يزين سماء أكتوبر
أسرار رواها الرئيس مبارك.. أحمد موسى يصدر كتابا يتناول تفاصيل مهمة عن حرب أكتوبر
محلل إسرائيلي: المصريون أذلونا في أكتوبر.. وجرح الهزيمة ما زال ينزف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تتويجه قائدًا للعالم الثقافي.. خالد العناني أول عربي يترأس اليونسكو في إنجاز تاريخي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في إنجاز غير مسبوق يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضور العربي على الساحة الدولية والعالمية، عبّر الأستاذ الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا وأستاذ الآثار، عن فخره الكبير بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب العالمي المرموق، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل لحظة تاريخية لمصر والعالم العربي بأسره.

فخر مصري وعربي يتجدد

قال الدكتور ممدوح المصري في تصريحاته إن هذا الفوز ليس مجرد إنجاز فردي، بل هو تتويج لمسيرة حضارية مصرية امتدت عبر آلاف السنين، مشيرًا إلى أن اختيار الدكتور العناني لهذا المنصب العالمي يعكس تقدير المجتمع الدولي لمكانة مصر الثقافية والعلمية.
وأوضح أن مصر، التي كانت مهد الحضارات، تثبت اليوم من جديد أنها قادرة على تصدير قادة الفكر والثقافة والإدارة إلى العالم، مؤكداً أن هذا الفوز هو رسالة واضحة بأن “العقل المصري ما زال في الصدارة”.

رحلة كفاح وتميّز

وأضاف عميد كلية الآداب أن الدكتور خالد العناني لم يصل إلى هذا المنصب من فراغ، بل هو ثمرة مشوار طويل من العمل الدؤوب في مجالات السياحة والآثار والمصريات.
وأشار إلى أن العناني قدّم نموذجاً فريداً في الإدارة الأكاديمية والمهنية، وتمكن خلال مسيرته من إعادة إحياء الدور الثقافي والتاريخي لمصر في المحافل الدولية، إلى جانب جهوده في تطوير المتاحف المصرية وإطلاق مشروعات كبرى، من أبرزها المتحف القومي للحضارة المصرية الذي أصبح منارة عالمية للتراث الإنساني.

تقدير عالمي للكفاءة المصرية

وأكد الدكتور ممدوح المصري أن فوز العناني بهذا المنصب يعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية، وقدرتها على قيادة مؤسسات دولية كبرى مثل اليونسكو.
وأوضح أن المجتمع الدولي يدرك جيدًا حجم ما يمكن أن تقدمه مصر في مجال حماية التراث الإنساني وتعزيز الحوار بين الثقافات، خاصة في ظل امتلاكها خبرات واسعة تمتد من الأكاديميا إلى الميدان.

حضارة تعود لتقود

وفي ختام حديثه، قال أستاذ الآثار بجامعة طنطا:
"إن فوز الدكتور خالد العناني ليس إنجازًا شخصيًا فحسب، بل هو انتصار لمصر العظيمة وحضارتها الخالدة، التي علّمت البشرية معنى الثقافة والمعرفة. وها هي اليوم تستعيد دورها الريادي عبر أحد أبنائها المخلصين الذين يجسدون روح مصر الحديثة القادرة على البناء والعطاء".
واختتم مؤكداً أن هذا التتويج يمثل بداية عهد جديد من الحضور المصري في قيادة المؤسسات الثقافية العالمية، وأن اليونسكو اليوم على موعد مع مرحلة مفعمة بالرؤية والإبداع والمسؤولية.

طنطا الآثار اليونسكو مصر السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين

الدكتور خالد العناني

وزير التموين يهنئ الدكتور خالد العناني على فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

خالد العناني

المستثمرين الأفرو–آسيوي: فوز العناني انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية والعربية

بالصور

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو

ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

فيديو

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد