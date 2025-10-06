رئيس الأعلى للإعلام يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

هنأ الدكتور خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور خالد العناني، بعد فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وأضاف الدكتور خالد عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور خالد العناني شخص كفء، وخلال عمله يجوب غربًا وشرقًا، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل للدكتور خالد العناني.

وتابع: «الشعب المصري يشعر بالفرحة والفخر بفوز الدكتور خالد العناني، كما أن الاكتساح الذي حققه غير مسبوق».

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الرئيس السيسي قدّم دعمًا كبيرًا للدكتور خالد العناني، مؤكدًا أن هناك منظومة عمل متميزة بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، كان لها دور إيجابي في تحقيق هذا الفوز الكاسح.

واختتم مؤكدًا أن الدكتور خالد العناني فاز بمنصب مدير عام اليونسكو بأعلى نسبة تصويت في التاريخ، بفضل منظومة قوية عملت للوصول إلى هذه اللحظة المشرفة.