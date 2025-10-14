برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إعادة إعمار غزة تحتاج 70 مليار دولار



أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار خلال العاميين القادميين.

وأضاف البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له : نحو 50 مليون طن من الحطام خلفتها الحرب على قطاع غزة.

وتابع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل في قطاع غزة جراء الحرب.

وأردف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع أن يتم اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام في قطاع غزة.

وأردف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيانه : تعافي قطاع غزة مسار طويل ومعقد ويحتاج إلى وقت كبير.

وأكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 84% من مباني قطاع غزة تضررت جراء الحرب وأن نحو 55 مليون طن من الحطام خلفتها الحرب على قطاع غزة.



وأتم البرنامج : 88% من البنى التحتية للشركات الخاصة في قطاع غزة دمرت بشكل كلي أو جزئي.



