مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
أخبار العالم

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إعادة إعمار غزة تحتاج 70 مليار دولار

الدمار في غزة
الدمار في غزة
محمود نوفل


أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار خلال العاميين القادميين.

وأضاف البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له :  نحو 50 مليون طن من الحطام خلفتها الحرب على قطاع غزة.

وتابع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل في قطاع غزة جراء الحرب.

وأردف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع أن يتم اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام في قطاع غزة.

وأردف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيانه : تعافي قطاع غزة مسار طويل ومعقد ويحتاج إلى وقت كبير.

وأكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 84% من مباني قطاع غزة تضررت جراء الحرب وأن نحو 55 مليون طن من الحطام خلفتها الحرب على قطاع غزة.


وأتم البرنامج : 88% من البنى التحتية للشركات الخاصة في قطاع غزة دمرت بشكل كلي أو جزئي.


 

إعادة إعمار غزة الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

