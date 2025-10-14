قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية
غزة تصلي من جديد.. إقامة أول قداس في القطاع بعد عامين من الحرب
20 مليون جنيه.. محامى الزمالك يطلب تأجيل دعوى التعويض بسبب ظهور رقم سيدة بإعلان الدباغ
جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين حاولوا تخطي الخط الأصفر
كيف يمكن فرض تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام على إسرائيل؟ محلل فلسطيني يوضح
زيلينسكي بعد اتفاق غزة: يمكن إنهاء الحرب في أوروبا أيضا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس إندونيسيا يؤكد دعمه لاتفاق شرم الشيخ للسلام في غزة

اتفاق غزة
اتفاق غزة
أ ش أ

  كرر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو اليوم /الثلاثاء/ دعمه وإشادته بقمة شرم الشيخ للسلام في قطاع غزة والتوقيع على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب والبدء في إعادة إعمار القطاع المنكوب.

وذكر مكتب رئاسة الجمهورية في جاكرتا أن الرئيس سوبيانتو عبّر- خلال القمة التي احتضنها مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات - عن دعمه الكامل للاتفاق الذي وصفه بـ"الخطوة التاريخية نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأوضح المكتب الرئاسي - في بيان - أن سوبيانتو جلس خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة أثناء مراسم التوقيع، حيث صفق قادة العالم بعد توقيع الوثيقة الرسمية بين الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر.

وأشار البيان إلى أن مدينة شرم الشيخ شهدت أمس /الاثنين/ توقيع اتفاق السلام الخاص بقطاع غزة بمشاركة عدد من قادة العالم، يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء تركيا وقطر، وبحضور أكثر من 20 زعيمًا دوليًا، من بينهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وفي كلمته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق "يتضمن قواعد وتنظيمات كثيرة، وهو شامل للغاية"، مؤكدًا أن القمة نجحت في حلّ نزاعات استمرت لقرون طويلة.

كما أشاد ترامب بالرئيس السيسي على حسن استضافة القمة، وامتدح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ"الرجل القوي"، وأثنى على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدوره البنّاء في إنجاح الحوار.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب التوقيع، شكر ترامب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو على مساهماتهما في دعم اتفاق السلام .. وعند ذكر اسمه، تقدّم الرئيس برابوو نحو ترامب وصافحه أمام وسائل الإعلام في مشهد حظي بتصفيق الحضور.. حسب البيان.

وضمّ الحضور أيضًا كلاً من عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الكويتي أحمد العبدالله الصباح ورئيسي فلسطين والبحرين، إلى جانب عدد من القادة العرب والدوليين الذين أعربوا عن تأييدهم للاتفاق التاريخي.
 

قمة شرم الشيخ للسلام قطاع غزة الرئيس الإندونيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

رئيس مدغشقر

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه العميق إزاء التطورات في مدغشقر

غزة

أستراليا تشيد بخطة إرساء السلام في غزة

اتفاق غزة

رئيس إندونيسيا يؤكد دعمه لاتفاق شرم الشيخ للسلام في غزة

بالصور

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

بالصور.. تويوتا تشوق عشاقها لسيارة كورولا جديدة

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد