رئيس إندونيسيا يؤكد دعمه لاتفاق شرم الشيخ للسلام في غزة

كرر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو اليوم /الثلاثاء/ دعمه وإشادته بقمة شرم الشيخ للسلام في قطاع غزة والتوقيع على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب والبدء في إعادة إعمار القطاع المنكوب.

وذكر مكتب رئاسة الجمهورية في جاكرتا أن الرئيس سوبيانتو عبّر- خلال القمة التي احتضنها مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات - عن دعمه الكامل للاتفاق الذي وصفه بـ"الخطوة التاريخية نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأوضح المكتب الرئاسي - في بيان - أن سوبيانتو جلس خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة أثناء مراسم التوقيع، حيث صفق قادة العالم بعد توقيع الوثيقة الرسمية بين الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر.

وأشار البيان إلى أن مدينة شرم الشيخ شهدت أمس /الاثنين/ توقيع اتفاق السلام الخاص بقطاع غزة بمشاركة عدد من قادة العالم، يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء تركيا وقطر، وبحضور أكثر من 20 زعيمًا دوليًا، من بينهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وفي كلمته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق "يتضمن قواعد وتنظيمات كثيرة، وهو شامل للغاية"، مؤكدًا أن القمة نجحت في حلّ نزاعات استمرت لقرون طويلة.

كما أشاد ترامب بالرئيس السيسي على حسن استضافة القمة، وامتدح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ"الرجل القوي"، وأثنى على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدوره البنّاء في إنجاح الحوار.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب التوقيع، شكر ترامب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو على مساهماتهما في دعم اتفاق السلام .. وعند ذكر اسمه، تقدّم الرئيس برابوو نحو ترامب وصافحه أمام وسائل الإعلام في مشهد حظي بتصفيق الحضور.. حسب البيان.

وضمّ الحضور أيضًا كلاً من عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الكويتي أحمد العبدالله الصباح ورئيسي فلسطين والبحرين، إلى جانب عدد من القادة العرب والدوليين الذين أعربوا عن تأييدهم للاتفاق التاريخي.

