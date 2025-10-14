اخماد حريق بسيارة ملاكي في طريق الإسكندرية الصحراوي

أخمدت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، حــ ــريق نشب في سيارة ملاكي على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي التابع لحي العامرية دون وجود إصــ..ــابات.



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الحماية المدنية لموقع البلاغ وفرضت كردونا أمنيا حول المكان لحماية المارة.



وكشفت المعاينة الأولية، عن وجود ماس كهربائي ضفيرة الكهرباء بالسيارة، ما استدعى قفز السائق منها بشكل سريع.



وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحــ ــريق، وإجراء أعمال التبريد وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق تحقيقاتها حول الواقعة.