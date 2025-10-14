قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
رياضة

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في بطولة الكونفيدرالية

حمزة شعيب

تترقب جماهير الزمالك انطلاقة فريقها في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عندما يواجه ديكيداها الصومالي، في أول اختبار أفريقي للمدير الفني الجديد يانيك فيريرا، الذي يسعى لبداية قوية مع القلعة البيضاء على الساحة القارية.

ويخوض الزمالك المباراة في السادسة مساء السبت المقبل 18 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة، على أن تُقام مباراة العودة يوم الجمعة 24 أكتوبر في استاد السلام، في تمام السادسة مساءً أيضًا، بحسب ما أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي، مؤكدًا موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة المباراتين في القاهرة.

وتعد المواجهة بمثابة فرصة مثالية للمدرب البلجيكي فيريرا لإثبات قدراته، خاصة بعد سلسلة نتائج متذبذبة للفريق في الدوري المحلي، حيث فشل الزمالك في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بتعادله مع الجونة وغزل المحلة وخسارته أمام الأهلي.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة، متساويًا مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث، مما يضاعف من أهمية اللقاء الأفريقي لاستعادة الثقة قبل استئناف المنافسات المحلية.

مباريات الزمالك في أكتوبر:

  •  18 أكتوبر: الزمالك × ديكيداها (ذهاب دور الـ32 – الكونفدرالية – السادسة مساءً – استاد القاهرة)
  •  24 أكتوبر: الزمالك × ديكيداها (إياب دور الـ32 – الكونفدرالية – السادسة مساءً – استاد السلام)
  •  30 أكتوبر: الزمالك × البنك الأهلي (الدوري المصري – الثامنة مساءً)
