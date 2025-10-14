موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في بطولة الكونفيدرالية

تترقب جماهير الزمالك انطلاقة فريقها في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عندما يواجه ديكيداها الصومالي، في أول اختبار أفريقي للمدير الفني الجديد يانيك فيريرا، الذي يسعى لبداية قوية مع القلعة البيضاء على الساحة القارية.

ويخوض الزمالك المباراة في السادسة مساء السبت المقبل 18 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة، على أن تُقام مباراة العودة يوم الجمعة 24 أكتوبر في استاد السلام، في تمام السادسة مساءً أيضًا، بحسب ما أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي، مؤكدًا موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة المباراتين في القاهرة.

وتعد المواجهة بمثابة فرصة مثالية للمدرب البلجيكي فيريرا لإثبات قدراته، خاصة بعد سلسلة نتائج متذبذبة للفريق في الدوري المحلي، حيث فشل الزمالك في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بتعادله مع الجونة وغزل المحلة وخسارته أمام الأهلي.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة، متساويًا مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث، مما يضاعف من أهمية اللقاء الأفريقي لاستعادة الثقة قبل استئناف المنافسات المحلية.

مباريات الزمالك في أكتوبر: