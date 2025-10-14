الإسباني أنسو فاتي يشعل الدوري الفرنسي ويرفع قيمته السوقية للضعف

استعاد النجم الإسباني أنسو فاتي تألقه مع موناكو الفرنسي بعد فترة إعداد بدنية مكثفة أعادته إلى كامل لياقته، ليصبح من أبرز نجوم الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، سجل فاتي 6 أهداف في 5 مباريات، ما رفع قيمته السوقية إلى 10 ملايين يورو بعد أن كانت 5 ملايين فقط، وفق منصة ترانسفير ماركت.

وكان فاتي تألق سابقًا مع برشلونة بين عامي 2020 و2021، قبل أن تُعطله الإصابات المتكررة. وانتقل إلى موناكو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 11 مليون يورو، مع احتفاظ برشلونة بنسبة من بيعه المستقبلي.

وتشير التقارير إلى أن أندية مثل إيفرتون تتابع اللاعب، فيما يعتزم موناكو تقييم مستواه حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ضمه نهائيًا.