أحمد سليمان يرد على تصريحات “الزمالك يموت”: كيان لا يسقط

رد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، الذي أعرب عن قلقه من “موت النادي تدريجيًا” بسبب أزمته المالية، مؤكدًا أن الزمالك لا يعرف الموت.. بل ينهض من أزماته أقوى كل مرة.

وقال سليمان في تصريحاته لبرنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر:"هل يمكن أن يموت الزمالك؟ مستحيل.. هذا نادٍ تاريخه عمره أكثر من مئة عام، وكيان لا يسقط مهما تغيرت الظروف."

وأضاف أن الزمالك يعيش في قلوب جماهيره، التي تمتد في كل مكان داخل مصر وخارجها، موضحًا:"كنت في ليبيا وشاهدت بنفسي كيف احتفى الناس بالفريق هناك، وفي السعودية والإمارات نفس المشهد.. جمهور الزمالك لا يعرف الغياب، دائمًا حاضر بصوته وألوانه البيضاء والحمراء."

وتابع سليمان مؤكدًا أن شعبية الزمالك لم تتراجع، بل الطموح داخل النادي هو الذي ارتفع، مشيرًا إلى أن الإدارة سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير الفريق والتعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى، لكن الأزمة المالية الحالية كانت بمثابة “كبح مؤقت لهذا الحلم”.

وتطرق سليمان إلى بعض الصفقات التي أبرمها النادي مؤخرًا مثل صفقة ألفينا، مؤكدًا أن قيمتها المادية كانت كبيرة مقارنة بالمواسم السابقة، مضيفًا:"الزمالك رفع سقف طموحه، وهذا طبيعي لنادٍ يسعى للمنافسة القارية من جديد."

وبشأن ما تردد حول قيمة صفقة خوان بيزيرا، التي قيل إنها بلغت نحو 1.8 مليون دولار، قال سليمان إن مثل هذه التفاصيل تُدار داخليًا، مشددًا على أن"ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الأرقام في الغالب غير دقيق، بنسبة تصل إلى 80%."

واختتم عضو مجلس الإدارة تصريحاته قائلًا:"الزمالك كيان صُنع من الصمود.. لا يقاس بعجز ميزانية أو تأخر صفقة. تاريخه هو رصيده، وجماهيره هي رأس ماله الحقيقي، ومهما اشتدت العواصف، سيبقى الزمالك واقفًا بشموخ المعتاد."