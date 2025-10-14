أحمد سليمان يكشف عن مفاجأة بشأن تجديد عقد حسام عبد المجيد

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يعمل حاليًا على حل أزماته الداخلية عبر أفكار وخطط جديدة لتعويض موارده المالية التي توقفت، مشيرًا إلى وجود دعم كبير من محبي النادي داخل مصر وخارجها.

وأوضح سليمان، في تصريحات ببرنامج "اللعيب" على MBC مصر، أن الإدارة تدرس مصادر بديلة للدخل تشمل عقود الرعاية والمباريات والتسويق، إلى جانب مبادرات من جماهير النادي، مؤكدًا أن بعض الاتفاقات تم توقيعها بالفعل وتحقق عائدًا ماديًا.

وأشار إلى أن الزمالك يتميز بروح أسرية بين لاعبيه، موضحًا أن التعاون بينهم أمر معتاد منذ زمن رموز النادي مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر، رغم رفضه تداول مثل هذه المواقف في وسائل الإعلام.

وفي ختام تصريحاته، أكد سليمان أن المدافع حسام عبد المجيد مستمر مع الفريق، وأن تجديد عقده مسألة سهلة سيتم حسمها قريبًا.