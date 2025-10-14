نيمار يقترب من العودة إلى أوروبا عبر بوابة الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق، أصبح قريبًا من العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد فترة قضاها في البرازيل عقب سلسلة من الإصابات.

نيمار، الذي غاب عن منتخب البرازيل منذ مارس 2023 بسبب الإصابات المتكررة، يسعى إلى استعادة لياقته ومستواه الفني تمهيدًا للعودة إلى صفوف "السليساو". ويُعد نيمار الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفًا في 128 مباراة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن نابولي وإنتر ميلان يدرسان بجدية إمكانية ضم نيمار خلال الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده مع سانتوس في ديسمبر المقبل، ما يمنحه حرية التفاوض مع أي نادٍ أوروبي.

ويطمح النجم البرازيلي إلى العودة للعب في القارة العجوز لاستعادة بريقه والتألق مجددًا على الساحة الأوروبية، على أمل إقناع المدرب كارلو أنشيلوتي بضمه إلى قائمة البرازيل استعدادًا لـ كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.