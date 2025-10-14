طريقة لاتينية| خطة جمهور منتخب السعودية في لقاء الحسم أمام العراق

تنطلق مباراة السعودية والعراق مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثالث بملحق آسيا لكأس العالم 2026.

تقام مباراة السعودية والعراق مساء اليوم على الإنماء ملعب الملك عبدالله الدولي في تمام الساعة العاشرة إلا ربعا مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

منتخب السعودية يتصدر ترتيب المجموعة الثانية (ب) من ملحق آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني بالرصيد نفسه، لكن بفارق الأهداف لصالح «الأخضر».

وكشفت صحيفة الرياضية عن مفاجأة جماهير المنتخب السعودي في مباراة الحسم، بعد تراجعهم عن فكرة رفع "تيفو" ضخم، واستبدالها بطريقة تشجيع "لاتينية" تعتمد على الرولات الطويلة، والأهازيج المستمرة، والوقوف طوال اللقاء لإشعال الأجواء في المدرجات.

كما أعدت رابطة الجماهير أدوات تشجيع خاصة لإضفاء طابع حماسي على المباراة، في وقتٍ يتوقع فيه أن تكون الأجواء مشتعلة بين الطرفين، نظرًا للتنافس الكبير بين المنتخبين في السنوات الأخيرة.مدرب السعودية يرفع راية التحدي





راهن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على الثنائي فراس البريكان وصالح أبو الشامات، خصوصاً بعد تألقهما اللافت أمام إندونيسيا وتسجيلهما أهداف الفوز حيث سجل أبو الشامات هدفاً والبريكان هدفين.

بينما أثار المهاجم المخضرم سالم الدوسري تساؤلات الجماهير بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة. وتم استبعاد الجناح عبد الرحمن العبود من قائمة المنتخب السعودي بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق يوم الخميس الماضي.

ويفتقد المنتخب السعودي لخدمات لاعب الوسط محمد كنو الذي تعرض للطرد في مباراة إندونيسيا الماضية.

ويسعى هيرفي رينارد في ولايته الثانية، لتحقيق إنجاز كبير ببلوغ مونديال 2026، بعدما قاد السعودية خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر وقاد الفريق لفوز تاريخي على الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي، وكانت الخسارة الوحيدة للأرجنتين التي توجت فيما بعد بمونديال قطر.

ويحلم الأسترالي غراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق بتحقيق الإنجاز الكبير للعراقيين ببلوغ المونديال، مراهناً على عودة المهاجم أيمن حسين بعدما غاب عن مباراة إندونيسيا الماضية بسبب عدم تعافيه من الإصابة، حيث بات جاهزا للمشاركة ضد السعودية.

كما يعتمد أرنولد على اللاعب زيدان إقبال الذي سجل هدف الفوز الثمين على إندونيسيا، كما سيعتمد على لاعب الوسط إبراهيم بايش والجناح علي جاسم لتحقيق الفوز على السعودية. ويغيب عن منتخب العراق لاعبه زيد تحسين بعد طرده في مباراة إندونيسيا.

ويلجأ أرنولد للسيطرة على وسط الملعب الأمر الذي سيكون العامل الحاسم في نتيجة المباراة، مع الاعتماد على الكرات الثابتة التي ستكون سلاحا مهما للعراقيين وقد يأتي منها الحسم.