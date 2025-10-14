قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طريقة لاتينية| خطة جمهور منتخب السعودية في لقاء الحسم أمام العراق

مباراة السعودية والعراق
مباراة السعودية والعراق
يسري غازي

تنطلق مباراة السعودية والعراق مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثالث بملحق آسيا لكأس العالم 2026.

تقام مباراة السعودية والعراق مساء اليوم على الإنماء ملعب الملك عبدالله الدولي في تمام الساعة العاشرة إلا ربعا مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

منتخب السعودية يتصدر ترتيب المجموعة الثانية (ب) من ملحق آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني بالرصيد نفسه، لكن بفارق الأهداف لصالح «الأخضر».

وكشفت صحيفة الرياضية عن مفاجأة جماهير المنتخب السعودي في مباراة الحسم، بعد تراجعهم عن فكرة رفع "تيفو" ضخم، واستبدالها بطريقة تشجيع "لاتينية" تعتمد على الرولات الطويلة، والأهازيج المستمرة، والوقوف طوال اللقاء لإشعال الأجواء في المدرجات.

كما أعدت رابطة الجماهير أدوات تشجيع خاصة لإضفاء طابع حماسي على المباراة، في وقتٍ يتوقع فيه أن تكون الأجواء مشتعلة بين الطرفين، نظرًا للتنافس الكبير بين المنتخبين في السنوات الأخيرة.مدرب السعودية يرفع راية التحدي
 


راهن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على الثنائي فراس البريكان وصالح أبو الشامات، خصوصاً بعد تألقهما اللافت أمام إندونيسيا وتسجيلهما أهداف الفوز حيث سجل أبو الشامات هدفاً والبريكان هدفين. 

بينما أثار المهاجم المخضرم سالم الدوسري تساؤلات الجماهير بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة. وتم استبعاد الجناح عبد الرحمن العبود من قائمة المنتخب السعودي بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق يوم الخميس الماضي. 

ويفتقد المنتخب السعودي لخدمات لاعب الوسط محمد كنو الذي تعرض للطرد في مباراة إندونيسيا الماضية.

ويسعى هيرفي رينارد في ولايته الثانية، لتحقيق إنجاز كبير ببلوغ مونديال 2026، بعدما قاد السعودية خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر وقاد الفريق لفوز تاريخي على الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي، وكانت الخسارة الوحيدة للأرجنتين التي توجت فيما بعد بمونديال قطر.

ويحلم الأسترالي غراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق بتحقيق الإنجاز الكبير للعراقيين ببلوغ المونديال، مراهناً على عودة المهاجم أيمن حسين بعدما غاب عن مباراة إندونيسيا الماضية بسبب عدم تعافيه من الإصابة، حيث بات جاهزا للمشاركة ضد السعودية. 

كما يعتمد أرنولد على اللاعب زيدان إقبال الذي سجل هدف الفوز الثمين على إندونيسيا، كما سيعتمد على لاعب الوسط إبراهيم بايش والجناح علي جاسم لتحقيق الفوز على السعودية. ويغيب عن منتخب العراق لاعبه زيد تحسين بعد طرده في مباراة إندونيسيا.

ويلجأ أرنولد للسيطرة على وسط الملعب الأمر الذي سيكون العامل الحاسم في نتيجة المباراة، مع الاعتماد على الكرات الثابتة التي ستكون سلاحا مهما للعراقيين وقد يأتي منها الحسم. 

منتخب السعودية منتخب العراق تصفيات آسيا مونديال 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

سرطان الرئة

تغير شكل أصابعك علامة على مشكلة صحية خطيرة

بالصور

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد