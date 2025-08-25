بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

رشا عوني

رشا عوني

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر2025، والمقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، مع صرف الزيادة المستحقة لأصحاب المعاشات والتي تم تطبيقها رسمياً منذ يوليو الماضي.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا من 1 سبتمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، مع تطبيق الزيادة المقررة التي أعلنت رسميًا في يوليو الماضي.

 تأتي هذه الزيادة ضمن توجيهات الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.

أماكن صرف معاشات سبتمبر2025

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.

هل توجد زيادة في معاشات سبتمبر2025؟

نعم، من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر سبتمبر بزيادة 15% رسمياً، وهي الزيادة المقررة التي تم تطبيقها رسميًا في شهر يوليو الماضي، في إطار توجيهات الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

نسبة زيادة المعاشات

ووفقاً لما أعلنه اللواء جمال  عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار  سنويا.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــــا

جدول شرائح التامينات الاجتماعية الجديد 2025

 

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا .

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا .

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا .

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا .

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا .

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

