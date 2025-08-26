ونعم التربية والأمانة.. سائق توك توك يعيد شنطة ذهب وأموال لصاحبها في الجيزة بدون مقابل| شاهد

ضرب الشاب عبد العزيز فتحي عبد العزيز، سائق توكتوك من قرية جرزا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، أروع الأمثلة في الأمانة والنزاهة الموجودة بقوة في مجتمعنا، وأثبت بالدليل القاطع أن مصر ستظل بخير دائماً مهما كانت الإغراءات أو الفتن لضرب قيم المجتمع.

عبد العزيز سائق توك توك مثالا يحتذى به في الأمانة بعد أن قام بإعاد حقيبة تحتوي على مبالغ مالية ومجوهرات ثمينة لأصحابها.

بدأت القصة عندما كان عبد العزيز يعمل على خط الواسطى، حيث ركب معه مجموعة من الأشخاص من قرية صفط المجاورة بمحافظة بني سيوف، وبعد أن نزلوا، نسوا حقيبة في التوكتوك، ولم يكتشف عبد العزيز وجود الحقيبة والأمر إلا بعد عودته إلى منزله.

وعندما اكتشف عبد العزيز الأمر ووجد الحقيبة، فقام بفتحها فوجئ بما فيها: مبالغ كبيرة من المال، ومجوهرات ذهبية، وهاتف محمول، بالإضافة إلى جهاز لوحي وبعض المتعلقات الشخصية، وعلى الفور لم يتردد عبد العزيز لحظة في إبلاغ والده، واتفقا معا على إعادة الحقيبة لأصحابها على الفور.

وقام الشاب ووالده بنشر الخبر على مجموعات التواصل الاجتماعي، طالبين من أي شخص فقد حقيبة مماثلة أن يتواصل معهم، واعطائهم وصفها وما تحتويه، وذلك لعدم تأكد سائق التوك توك من صاحبها، وقد ساهمت جهود أهالي الخير في قرية صفط بالإعلان عن الواقعة في المساجد لمساعدة أصحاب الحقيبة على استعادتها.

وبعد أقل من ساعة، تم التواصل مع عبدالعزيز من قبل أحد الأشخاص الذي قدم وصفا دقيقا لمحتويات الحقيبة، ولتأكيد الأمر، حضر صاحب الحقيبة بنفسه إلى منزل عبدالعزيز في قرية جرزا في ساعة متأخرة من الليل، حيث تأكد من أنها حقيبته، واستلمها كاملة دون نقصان، وقدم الشكر للسائق ووالده وعرض عليهما مبلغ من المال ولكنهما رفضا ذلك.

وأثارت قصة عبدالعزيز إعجاب وتقدير الكثيرين، واعتبره أهالي قريته فخراً لهم، لتظل الأمانة والصدق هما أساس تربية الأبناء للإستثمار الحقيقي في مستقبلهم.