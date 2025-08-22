قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
22 دولة يعربون عن قلق بالغ من خطة إسرائيلية لبناء مستوطنات في المنطقة E1
استعراض قوة .. إيران تبدأ مناورات صاروخية واسعة وتصعيد مفتوح مع إسرائيل
تحذير شديد ونصائح للمواطنين.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع
واتساب يشن أكبر حملة حظر في 2025.. إغلاق 6.8 مليون حساب خلال 6 أشهر| القصة الكاملة
عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة
هل توقف العمل في مشروع ستاد الأهلي؟..شركة القلعة الحمراء تكشف التفاصيل
خطوات الحصول على تأشيرة العمرة عبر منصة نسك
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ 21 اليوم إلى غزة
الملك المصري يتربع على العرش.. ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح
رغم رفض أمريكا وإسرائيل.. فرنسا والسعودية تطلقان مبادرة أممية لإحياء حل الدولتين
تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حبس عصابة استولت على نصف كيلو ذهب من شقة بالتبين

أحمد مهدي

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في سرقة نصف كيلو ذهب من شقة في التبين وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهمين بسرقة نصف كيلو ذهب بالتبين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بسرقة نصف كيلو ذهب من داخل شقة سكنية في التبين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بسرقة شقة سكنية في التبين.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين سرقة نصف كيلو ذهب من داخل شقة وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث تمكن من تحديد هوية المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

القاهرة النيابة النيابة العامة سرقة التبين

