وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني يتفقان: لا مكان لحماس في حكم فلسطين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على ضرورة إنهاء الحرب في غزة عبر تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، والتي تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ومنع حركة حماس من الانخراط في الحكم الفلسطيني.

كما ناقش الوزيران الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين التزام بلديهما بالسعي نحو تسوية تفاوضية تفضي إلى سلام دائم في المنطقة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ مفاوضات بشأن خطة ترامب لإنهاء العدوان على غزة بمشاركة حركة حماس ووفد إسرائيلي، بوساطة مصرية أمريكية قطرية.