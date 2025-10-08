قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو

قال الدكتور باسم التميمي، المحلل السياسي والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إنّ الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، يترقبون ببالغ الأمل نتائج المفاوضات الجارية في شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار، بعد ما وصفه بالإبادة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خصوصًا خلال العامين الأخيرين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، ببرنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الفلسطينيين يأملون أن تؤدي هذه المفاوضات إلى طي صفحة النكبة التي وقعت على شعبهم نتيجة قرارات وصفها متسرعة وغير محسوبة العواقب السياسية.

وأشار التميمي إلى أن القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني تتابع هذه المفاوضات عن كثب، على أمل أن تسفر عن وقف إطلاق نار فوري ومستمر ونهائي، يمهّد لمرحلة جديدة في قطاع غزة، تضمن استمرار أبناء الشعب الفلسطيني في أرضهم، وتفتح الطريق أمام إعادة إعمار القطاع بشكل عاجل، بما يخلق بيئة قابلة للحياة.

وشدّد على ضرورة كسر سياسة التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال، وفتح كافة المعابر والبوابات لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.