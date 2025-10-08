قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بأسيوط | تعرّف على الأماكن والمواعيد
أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
إيران تهاجم نتنياهو: تهديداتنا وهم في عقول الإسرائيليين
بعد تصدرها التريند.. عايدة رياض تكشف الحقيقة الكاملة عن شائعة زواجها
اتحدوا وانسوا المشاكل .. «ميدو» يُوجّه رسالة لجمهور نادي الزمالك
أقل سعر صرف الدولار الآن في مصر
المدرب الصربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك: لم يتواصل معي أحد حتى الآن
الزمالك في مأزق مالي.. وميدو يكشف كواليس جروب “الزملكاوية”
هاني رمزي: محمد صلاح سيكون كلمة السر في التأهل لكأس العالم أمام جيبوتي
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو

الدكتور باسم التميمي
الدكتور باسم التميمي
سارة عبد الله

قال الدكتور باسم التميمي، المحلل السياسي والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إنّ الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، يترقبون ببالغ الأمل نتائج المفاوضات الجارية في شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار، بعد ما وصفه بالإبادة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خصوصًا خلال العامين الأخيرين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، ببرنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الفلسطينيين يأملون أن تؤدي هذه المفاوضات إلى طي صفحة النكبة التي وقعت على شعبهم نتيجة قرارات وصفها متسرعة وغير محسوبة العواقب السياسية.

وأشار التميمي إلى أن القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني تتابع هذه المفاوضات عن كثب، على أمل أن تسفر عن وقف إطلاق نار فوري ومستمر ونهائي، يمهّد لمرحلة جديدة في قطاع غزة، تضمن استمرار أبناء الشعب الفلسطيني في أرضهم، وتفتح الطريق أمام إعادة إعمار القطاع بشكل عاجل، بما يخلق بيئة قابلة للحياة.

وشدّد على ضرورة كسر سياسة التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال، وفتح كافة المعابر والبوابات لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

