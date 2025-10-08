انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند .. والضحايا بالعشرات | شاهد

أعلن مسئولون أن عدد القتلى جراء انهيار أرضي ابتلع حافلة في ولاية هيماشال براديش الهندية وصل إلى 18 شخصًا.

وصرح أنيرود سينج، رئيس الولاية الذي أكد العدد الجديد للقتلى في الحادث الذي وقع في منطقة بيلاسبور، عبر منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية "إكس"، يوم الثلاثاء، بأن السلطات "تضمن كل الدعم الممكن لعمليات الإغاثة والإنقاذ الجارية".

وأفاد بيان سابق صادر عن مكتب رئيس الوزراء الهندي أن "هناك مخاوف من احتمال وجود عدد آخر محاصر تحت الأنقاض".

وأضاف البيان أن عملية الإنقاذ "مستمرة على أهبة الاستعداد"، وأن "المسؤولين تلقوا تعليمات بنشر جميع الآليات".

وعبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لفقدان الأرواح جراء هذا الحادث".

وقال: "أتقدم بخالص التعازي للمتضررين وعائلاتهم في هذا الوقت العصيب. أدعو الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

لقي المئات حتفهم خلال موسم الرياح الموسمية.

في الأشهر الأخيرة، تسببت الأمطار الموسمية في دمار واسع، مسببةً عدة عواصف رعدية وفيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية، معظمها في شمال الهند.

عادةً ما تبدأ الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند في يونيو وتنتهي في سبتمبر.

أفاد مسؤولون يوم الثلاثاء أن 27 شخصًا لقوا حتفهم في ولاية البنغال الغربية الشرقية بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية ضخمة وانهيار جسر.

لقي أكثر من 450 شخصًا حتفهم في حوادث بولاية هيماشال براديش في عام 2025 خلال موسم الرياح الموسمية.