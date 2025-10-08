قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
إيران تهاجم نتنياهو: تهديداتنا وهم في عقول الإسرائيليين
بعد تصدرها التريند.. عايدة رياض تكشف الحقيقة الكاملة عن شائعة زواجها
اتحدوا وانسوا المشاكل .. «ميدو» يُوجّه رسالة لجمهور نادي الزمالك
أقل سعر صرف الدولار الآن في مصر
المدرب الصربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك: لم يتواصل معي أحد حتى الآن
الزمالك في مأزق مالي.. وميدو يكشف كواليس جروب “الزملكاوية”
هاني رمزي: محمد صلاح سيكون كلمة السر في التأهل لكأس العالم أمام جيبوتي
انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند .. والضحايا بالعشرات | شاهد
عنده خبرات كبيرة.. ميدو يعلق على اقتراب «جيس ثورب» من تدريب الأهلي
تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند .. والضحايا بالعشرات | شاهد

انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند
انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند
قسم الخارجي

أعلن مسئولون أن عدد القتلى جراء انهيار أرضي ابتلع حافلة في ولاية هيماشال براديش الهندية وصل إلى 18 شخصًا.

وصرح أنيرود سينج، رئيس الولاية الذي أكد العدد الجديد للقتلى في الحادث الذي وقع في منطقة بيلاسبور، عبر منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية "إكس"، يوم الثلاثاء، بأن السلطات "تضمن كل الدعم الممكن لعمليات الإغاثة والإنقاذ الجارية".

وأفاد بيان سابق صادر عن مكتب رئيس الوزراء الهندي أن "هناك مخاوف من احتمال وجود عدد آخر محاصر تحت الأنقاض".

وأضاف البيان أن عملية الإنقاذ "مستمرة على أهبة الاستعداد"، وأن "المسؤولين تلقوا تعليمات بنشر جميع الآليات".

وعبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لفقدان الأرواح جراء هذا الحادث".

وقال: "أتقدم بخالص التعازي للمتضررين وعائلاتهم في هذا الوقت العصيب. أدعو الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

لقي المئات حتفهم خلال موسم الرياح الموسمية.

في الأشهر الأخيرة، تسببت الأمطار الموسمية في دمار واسع، مسببةً عدة عواصف رعدية وفيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية، معظمها في شمال الهند.

عادةً ما تبدأ الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند في يونيو وتنتهي في سبتمبر.

أفاد مسؤولون يوم الثلاثاء أن 27 شخصًا لقوا حتفهم في ولاية البنغال الغربية الشرقية بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية ضخمة وانهيار جسر.

لقي أكثر من 450 شخصًا حتفهم في حوادث بولاية هيماشال براديش في عام 2025 خلال موسم الرياح الموسمية.

حافلة في الهند انهيار أرضي ولاية هيماشال براديش رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

الحج

الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد

زيزو

بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

القلق والتوتر

عشبة غير متوقعة تعالج القلق والتوتر وتقوي القلب

ضعف الانتصاب

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

حسناء سيف الدين

حسناء سيف الدين سيدة مجتمع تدخل في صراعات في " 2 قهوة "

بالصور

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة
أدوية لا يجب تناولها مع القهوة
أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

بدون تكييف أو مروحة.. 5 حيل ذكية لتعطير وتهوية المنزل في الشتاء

طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش
طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش
طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش

تحذير خطير.. علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا قد تدمر الكبد وتسبب مرضا قاتلا

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
مخاطر المشروبات الغازية على الكبد

فيديو

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد