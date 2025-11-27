البنك الأهلي يتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد رباعية أمام بور فؤاد

نجح فريق البنك الأهلي في حجز مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد فوزه الكبير على فريق بور فؤاد بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ32.



انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يلجآ إلى الوقت الإضافي، الذي شهد تفوقًا واضحًا للبنك الأهلي.

الهدف الأول

افتتح أحمد أمين "أوفا" التسجيل في الدقيقة 94 بعد استلام مميز داخل منطقة الجزاء، وضعه في الشباك معلنًا التقدم لفريقه.

الهدف الثاني

عزّز سعيدو سيمبوري النتيجة في الدقيقة 104 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

هدف بور فؤاد

تمكن فريق بور فؤاد من تقليص الفارق في الدقيقة 114.

الهدفان الثالث والرابع للبنك الأهلي

عاد سيمبوري ليُسجل الهدف الثالث في الدقيقة 117، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 118 ليؤكد تأهل البنك الأهلي.

بهذه النتيجة يواصل البنك الأهلي مشواره في كأس مصر متأهلًا إلى دور الـ16، بينما غادر فريق بور فؤاد البطولة.