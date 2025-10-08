اتفاق مبدئي.. مصادر بالأهلي تكشف اختيار المدير الفني الجديد والحسم خلال ساعات

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي توصّل إلى اتفاق مبدئي مع الثنائي البرتغالي برونو لاج والدنماركي جيس ثورب بشأن تولي أحدهما مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور": "كشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن لجنة التخطيط بالأهلي عقدت اجتماعًا اليوم لمراجعة جميع التفاصيل التي تم التوصل إليها مع المدربين، قبل أن تُفوِّض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لاتخاذ القرار النهائي واختيار المدير الفني الجديد".

وأوضحت المصادر أن جيس ثورب بات الأقرب لتولي المسؤولية بنسبة 90%، بينما تبقى حظوظ برونو لاج عند حدود 10% فقط حتى الآن، على أن يتم حسم الملف والإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.