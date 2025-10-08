اليوم.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بأسيوط | تعرّف على الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة الشرب و الصرف الصحي بمحافظة أسيوط عن انقطاع المياه اليوم الأربعاء، ببعض المناطق في محافظة أسيوط.

أماكن انقطاع المياه في أسيوط اليوم

و تتضمن اعلان شركة الشرب و الصرف الصحي بمحافظة أسيوط الاماكن المتاثرة بفصل الخدمة والتي تضمنت (غرب أسيوط - قرى بحري - شرق مدينة أسيوط ) ذلك اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 من الساعة 10مساءً حتى 8 صباح يوم الخميس، وأرجعت الشركة سبب القطع إصلاح خط السيب .

وناشدت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال فترة الأعمال .