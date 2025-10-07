قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
ميرنا رزق

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، زيارته الرعوية لإيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط والتي استغرقت ثمانية أيام زار خلالها إيبارشيات المحافظة السبع، وثمانية أديرة.

حظيت جولة قداسة البابا بالتفاف شعبي واسع من قبل أبناء أسيوط بكل إيبارشياتها، حيث امتلأت الكنائس والأديرة بالآلاف من الآتين لحضور الصلوات ورؤية قداسته ونوال بركته، والاستماع إليه، بل احتشد المئات على الطرق السريعة أثناء تنقله بين الإيبارشيات وكذلك في شوارع المدن والقرى وكل مكانٍ ذهب قداسته إليه، حمل أكثرهم سعف النخيل وأغصان الزيتون حفاوة وترحيبًا.

وامتدت حفاوة الاستقبال إلى كافة أطياف المجتمع الأسيوطي، الذين شارك ممثلون عنهم في حفل الاستقبال الذي أُقيم على شرف قداسته في دير السيدة العذراء بدرنكة، من القيادات التنفيذية والنيابية والأمنية وممثلي كبرى العائلات.

وعلى المستوى الرسمي لاقت زيارة قداسة البابا اهتمامًا كبيرًا، حيث رافق محافظ أسيوط اللواء الدكتور هشام أبو النصر قداسته في العديد من المناسبات أثناء الجولة، مبديًا تقديره الكبير لزيارة قداسته.

وبذل رجال الشرطة من كافة الأجهزة الأمنية جهدًا كبيرًا في عملية تنظيم الطرق وتيسير حركة المرور، طوال أيام الزيارة، وأشاد قداسة البابا بجهدهم في أكثر من مناسبة. وفي السياق ذاته حرص اللواء وائل نصار مدير أمن الإقليم على توديع قداسة البابا حتى أطراف مدينة أسيوط في طريق عودته إلى القاهرة، وقدم له قداسته الشكر على جهود رجال الأمن بالمحافظة.

رافق قداسة البابا على مدار الجولة أكثر من ٢٥ من الآباء المطارنة والأساقفة، والتقى قداسته مجامع كهنة إيبارشيات أسيوط ومجامع المكرسات، ورهبان الأديرة العامرة التي زارها، وفي كل هذه اللقاءات تحدث إليهم في موضوعات رعوية ورهبانية وروحية مناسبة، وفعل نفس الأمر في كافة اللقاءات مع أبناء الإيبارشيات الذين التقاهم، لينال الجميع جرعات روحية لبناء علاقتهم بالله والكنيسة.

ودشن قداسته سبع كنائس في أربع إيبارشيات هي: أسيوط، الدير المحرق، أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ومنفلوط، كما وضع حجر أساس وافتتح بعض الكنائس الجاري تشييدها بتلك الإيبارشيات.

وعلى صعيد المشروعات الخدمية افتتح قداسة البابا ووضع حجر الأساس لعدد من المدارس والمستشفيات والأندية الخدمية.

البابا تواضروس أسيوط إيبارشيات إيبارشيات المحافظة السبع جولة قداسة البابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟.. تغير المناخ يهدد ملايين المباني بالغرق

دراسة علمية: تغير المناخ الناتج عن الوقود الأحفوري يهدد ملايين المباني بالغرق حول العالم

دراسة: تغير المناخ الناتج عن الوقود الأحفوري يهدد ملايين المباني بالغرق

سرطان الثدي

في أكتوبر الوردي.. إليك أعراض سرطان الثدي

بالصور

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

المزيد