قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل عصام صاصا و15 متهمًا آخرين على ذمة التحقيقات في واقعة المشاجرة التي شهدها أحد الملاهي الليلية الشهيرة بمنطقة كورنيش المعادي، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل ملهى ليلي بالمعادي بين المطرب عصام صاصا ومدير أعماله، وعدد من أفراد الأمن بالمكان، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وعقب البلاغ، انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتم ضبط جميع الأطراف وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.