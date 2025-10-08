قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند .. والضحايا بالعشرات | شاهد
عنده خبرات كبيرة.. ميدو يعلق على اقتراب «جيس ثورب» من تدريب الأهلي
تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
جاهزون للانتصار .. عضو الجبلاية يطمئن الجماهير المصرية قبل مواجهة جيبوتي|فيديو
ليلة ساخنة أمام مجمع محاكم سوهاج.. مرشحو البرلمان يبيتون أمام المحاكم لتقديم أوراقهم
هواتف تكشف الجريمة.. القبض على فتاتين بسبب فيديوهات رقص فاضحة بالقاهرة
ناقد رياضي: المدرب الأجنبي لا يحب «الدوشة».. والاستقرار سر نجاح الأهلي
بوتين يكشف المساحة التي يسيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا
مصر في قلب اليونسكو .. فوز خالد العناني تتويج لتاريخ من الحضارة والريادة الثقافية
مستشار عسكري: مباحثات شرم الشيخ امتداد للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية
كيف تتخلص من الكوابيس أثناء النوم؟.. بـ 4 آيات اقرأها على الفراش
يستحق التقدير.. ميدو يعلق على تجاهل الخطيب لـ حسام غالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هواتف تكشف الجريمة.. القبض على فتاتين بسبب فيديوهات رقص فاضحة بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفي رجب

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتى محتوى "لإحداهما معلومات جنائية" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، وبحوزتهما (هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") .

وبمواجهتهما اعترفتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ملابس خادشة للحياء حبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

ترشيحاتنا

ملك البحرين يبعث برسالة خطية إلى رئيس روسيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

ملك البحرين يبعث برسالة خطية إلى رئيس روسيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

عراقجي : إيران لم تسع قط إلى امتلاك أسلحة نووية

عراقجي: إيران لم تسع قط إلى امتلاك أسلحة نووية

بوتين: القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله

بوتين: القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله

بالصور

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة
أدوية لا يجب تناولها مع القهوة
أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

بدون تكييف أو مروحة.. 5 حيل ذكية لتعطير وتهوية المنزل في الشتاء

طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش
طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش
طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش

تحذير خطير.. علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا قد تدمر الكبد وتسبب مرضا قاتلا

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
مخاطر المشروبات الغازية على الكبد

ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

فيديو

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد