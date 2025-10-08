هواتف تكشف الجريمة.. القبض على فتاتين بسبب فيديوهات رقص فاضحة بالقاهرة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتى محتوى "لإحداهما معلومات جنائية" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، وبحوزتهما (هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") .

وبمواجهتهما اعترفتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.