غلق محل كشري وحبس صاحبه بعد تسمم 7 طالبات في المنوفية

شن مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية حملة لإغلاق محل الكشري المتسبب في إصابة 7 طالبات بحالة تسمم اثر تناولهم وجبة كشري.

كما ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي صاحب محل الكشري للتحقيق معه في إصابة الطالبات بحالة تسمم.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة منوف بإصابة 7 طالبات بحالة تسمم اثر تناولهم وجبة كشري.

بالانتقال تبين اصابة7 طالبات بالصف الثاني الثانوي مدرسة الشهيد الشوربجي بحالة تسمم.

وتم نقلهم الى المستشفى بسبب تناول وجبة كشري خارج المدرسة وحالتهم الآن مستقرة كما قامت الشرطة بالتعامل مع مصدر التلوث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.