حبس سيدة تدير كيانًا تعليميًا للنصب على المواطنين بالجيزة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس المديرة المسئولة عن إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المديرة المسئولة عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المُتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين، ومنحهم شهادات وهمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها شهادات موثقة تؤهلهم للعمل بالشركات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المديرة المسئولة وبحوزتها (عدد من الشهادات والكتب الدراسية فى مجالات مختلفة – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية).. وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى بالاشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.