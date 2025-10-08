الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/10/2025م حتى يوم الثلاثاء الموافق 28/10/2025 م، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

ويتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيُعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة.. يراعى اتباع الشروط والإجراءات التالية:-

إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، مــع مراعاة اتخاذ كافــــة الإجراءات الاحترازية ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية ، وفى حالة انتهاء سريانها لا يُقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المُقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" المُدرج ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن ).. ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المُنظمة للحج.. وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أُخرى على أى جهة مُنظمة للحج ، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

يَقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1447 هـ/2026 م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته شريطة الاستطاعة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج.

تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى " سارية الصلاحية " بعد الاطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج ، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض " إن وجد "ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1447 هـ / 2026 م حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية ، وهم:- (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوى - مرضى تَليف الرئة - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب ، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى" - المرضى بالأمراض العصبية والنفسية / العقلية التى تُعيق الإدراك أو مصحوبة بإعاقـات حركية شديدة وأمـراض الزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف – السيدات الحوامل فى الثلاث أشهر الأخيرة ، والحمل الخطر فى جميع مراحل الحمل - مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائى أو البيولوجى أو الإشعاعى - الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (الدرن / السل الرئوى المفتوح والحميات النزفية ) حالات السمنة المفرطة المرضية - الأطفال دون 12 سنة " وفى حالة حدوث أى متغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها").

كما يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحــة والسكان المصــرية تنسيقاً مــع الجانب السعودى (تطعيم الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن "10" أيام ولا تزيد عن "5" سنوات ، أو أى تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصـحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى لاحقاً.

الالتــزام التــام بتعليمات السلطات السعودية لمحددات الإستطــاعة الصحية لأداء فريضة الحــج وتقديم شهادة مُصادق عليهـا مـن السلطات الصحية وفقاً للآلية والبروتوكول المعمول به بوزارة الصحــة والسكان المصريــة .

يحق لمكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية إلغاء طلبات أو تأشيرات الحج التى تم تقديمها أو إصدارها بموجب تقارير طبية تخالف الحالة الصحية لمقدمى الطلبات ومرافقيهم " إن وجدوا " وكذا إعادتهم من المملكة العربية السعودية عقب سفرهم على نفقاتهم الخاصة دون أداء فريضة الحج وذلك دون أدنى مسؤلية على وزارة الداخلية.

يُوقع المُتقدم بطلب الحج والمُرافق له (إن وجـــد) على الإقرار المُــــدرج بالطلب بعــدم أداء فريضـــة الحـج طوال حيـاته وإستطاعته الصحية على أداء مناسك الحج وبموافقته على الشـــروط والضوابط المُنظِمة لحج القرعة والتى تم إعتمادها من اللجنة الوزارية للحج المُدرجة بالطلب ، وإذا ثبُت سابقة أدائه لمناسك الحج أو معاناته من أحد الأمراض الغير مُصرح لها بالحج والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية ، يتم إستبعاده من قائمة الفائزين بالقرعة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يُؤشر بعلامة (√) من المواطن المتقدم والمرافق " إن وجد "بطلب الحج فى الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب، ولا يُقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق " إن وجد"فى حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب.

يُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج ( مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" ) أن يكون كامــل الأهلية القانــونية لأداء المناسك ومصرى الجنسيــة حيــث لا يقــل الســن عــن (21 عــاماً "رجــال –سيــدات" ) بالنسبــة لمقدم الطلب بمفرده ، وألا يقـل الســن عــن ( 18عاما) بالنسبة للمرافق الوجوبى لمقـدم الطلب لكلاً من "كبير السـن (70 عاما) فأكثر – ذوى الهمم " ولا يقل السن عن (12 عاما) للمرافق الغير وجوبى " وفى حالة حدوث أى مُتغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ، ويُعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 8/2/2026م الموافق 20 شعبان 1447 هـ بشرط ألا يكون أيا مـن مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة " حال الفوز بالقرعة " وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى ، تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم استطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يُعد تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الإتصال على مركز تلقى طلبات الحجاج على الرقم (27983000- 02) بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، وكـــذا إقـــراراً بإلتزامـــه التعاقدى ، وفى حــالة وجود خطأ فى البيانات المُدرجـة بطـــلب الحـــج تقع مســئوليته على مُـقدم الطلب ، وإذا تبين مُـــخالفته للضـــوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

الالتزام بمواعيد السفر الخاصة برحلتى الذهاب والعودة المدرجة بتذكرة السفر الخاصة بكل حاج لعدم الإخلال بخطة تفويج الحجاج المعدة مسبقاً بالتنسيق مع الشركة الناقلة للحجاج حيث أن وزارة الداخلية غير مسئولة فى حالة عدم إلتزام الحاج بالمواعيد المقررة بتذكرة السفر .

يُسمح بسفر المرافق (الوجوبى ) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدورى ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته فى حالة وفاة الأصيل ( مقدم الطلب ).. أما فى حالة تنازل الأصيل " مقدم الطلب " عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة ( الـ 1%) فيسمح فقط بسفر المرافق (الوجوبى ) إذا كان التنازل بعد سدادهما للتكاليف ، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق .

يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المُدرج ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفـقاً لمحل إقامة مُقدم الطلب (الأصيل) المُدون ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وليس المُرافق .

تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام ، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم سداد القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات.

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مـــهما كانت درجة قرابته، ويجـــوز تنازل الأبناء فقــط لأحد الوالدين "وليس العكس"(ويعامل والد ووالدة الزوج /الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأُسرية) شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية ، وألا يكون قد سبق لـه أداء فريضـة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن تُرسل المستندات المطلوبـة(شهادة الميلاد -طلب التنازل– صورة بطاقة الرقم القومى ..إلخ ) ومن ضمن المستندات شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.

تُقبل طلبات التــنازل (لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج / الزوجة) المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الإحتياطى قبل إنتهاء الفترة الزمنية الُمحددة لسداد التكاليف بـ 48 ساعة ولا يجــوز العدول عــن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

لا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهــم بطلب حج فردى دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

الاسم كاملاً طبقا ًلما هو مُدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل .

رقم بطاقة الرقم القومى (أربعة عشر رقماً) .

رقــم الهاتف المحــمول (يُـراعى إثبات بيانات رقم الهاتف الشـخصى بشكل دقيق حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز ، وكذا رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه فى حالة الضرورة) وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية .



بيانات المُرافق " إن وجد " من واقع كل من (بطاقة الرقم القومى– مستندات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلــب وفقاً للشــروط السابـــق ذكـــرها - حالة صحية جيدة ومُـعافى من الأمــراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية – رقـم الهـاتف المحــــمول الشـخصى ) ، ويُوقع مُــقدم الطلب والمرافــق " إن وجد " بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

نسبة الــ 1 % لأكبر المتقدمين سناً

تُخصص نسبـة( الـ 1%) مـن تأشـيرات الحـج لأكــبر المُتقدمين ســـنــاً ومـُرافقـــــيـهم بكــل مـديرية عــلـى حـــدا حــيـث تقـوم البوابـة المصـــريـة الموحـدة للحـــج بتجـــميع بيانـاتهـم وترتيـبهم تنازلياً حسب الســــــن لكل مديرية عــــلى حدة، ويتم إستـبعادهـم ومرافقيهم مـن القرعـــة وإعتبارهم فائزيـــن بالحـج بالتزكـيـة ويُـدرج ما دون ذلك ضـــمـن القـــــرعـة العامـة .. مع مُراعاة إدراج كـبير السن أولا ًعلـى البـوابــة المصرية المُــوحدة للحج كحـــاج أصـــلى (مُــقدم الطلــب ) ثم يُـــدرج تباعـاً المُـــرافق لـــه .

فى حالة تقديم طـلـب حـــج زوجى كلاهما من كبار السن ( 70 عام فأكثر ) أو مــن ذوى الهــمم أو أحدهما من كبار السن (70عام فأكثر) والآخر من ذوى الهمم - على ســـبيل الإســـتثناء .. فيُشــــترط إصـــطحابهما لمُرافـق واحد فقط مـن الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعـه بحالة صحية جـيدة ليكون قادراً على رعايتهما مـــن الناحية الصحية والعمرية ( أقل مـن 70 عام) وتُطبق شــروط الإستثنــاء الســـابق ذكرها عليه ، ويتــم مُناظرة المرافـق مــن قبل السيد اللـواء/ مـــساعـد الـمدير للشئون المـالية والإداريـة بالمديريـة أو من يُنيبه- عــقب الفـوز بقرعة الحج ، وفى حالة عدم توافر الشــروط حال مُناظرته يتم استبداله بمُرافق بديل .