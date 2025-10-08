سرق فلوسه.. قرار جديد ضد المتهم بسحل موظف بالمعاش بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بسحل موظف بالمعاش في الإسكندرية.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة "تروسيكل" بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وإحداث إصابته أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من موظف بالمعاش "مصاب بسحجات متفرقة بالجسم"- مقيم بدائرة القسم، أنه حال تواجده بدائرة القسم فوجئ بقيام قائد مركبة "تروسيكل" قادم فـى مواجهته عكس الإتجاه بخطف مبلغ مالى من يده فقام بالتشبث بالمركبة لمُحاولة الإمساك به ، إلا أنه سقط أرضاً مما أدى لإصابته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل،، وتم بإرشاده ضبط مركبة التروسيكل المستخدمة فى الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.