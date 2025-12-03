أبو هميلة: لدينا 4 مرشحين اليوم في 3 محافظات.. ولا إعادة للحزب بالمرحلة الثانية نهائيًا

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الحزب يشارك بقوة في منافسات انتخابات مجلس النواب التي تجرى اليوم وغدًا بشأن الـ19 دائرة الملغاة ضمن المرحلة الأولى، حيث يخوض الحزب السباق على 4 مقاعد من خلال: مرشح في إحدى دوائر محافظة الفيوم، ومرشحين في دائرتين بمحافظة سوهاج، ومرشح في دائرة بمحافظة قنا.

وأشار أبو هميلة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن مرشحي حزب الشعب الجمهوري يخوضون كذلك جولة الإعادة على 3 مقاعد أخرى في دوائر بمحافظتي الجيزة والمنيا، وذلك يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الـ30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى. وأوضح أن الحزب لا يخوض أي جولة إعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وجدد اللواء محمد صلاح أبو هميلة تأكيده أن حزب الشعب الجمهوري قد حصل حتى الآن على 18 مقعدًا في المجلس الجديد خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وفي سياق آخر، أشاد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي "أعادت الروح مرة أخرى إلى الانتخابات البرلمانية وأسهمت في ضبطها، وحدّت من تدخل المال السياسي"، مما عزز ثقة الناخبين في أن من يفوز بثقتهم هو من سيمثلهم تحت قبة البرلمان.

كما ثمّن أبو هميلة الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان إجراء العملية الانتخابية بكل حياد وانضباط، موجّهًا الشكر كذلك إلى وزارة الداخلية على دورها في تحقيق الانضباط الأمني خارج اللجان وضبط أي مخالفات يمكن أن تشوب العملية الانتخابية، إلى جانب إشادته بجهود وسائل الإعلام والصحفيين في متابعة سير الانتخابات.