القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفل باليوم العالمي ضمن رؤية مصر 2030
سويلم: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارة وتشغيل القناطر وفقا لمنظومة الجيل الثاني للري 2.0
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
برلمان

الشعب الجمهوري يحصد 18 مقعدًا في مجلس النواب وأبو هميلة يؤكد: نعزّز حضورًا سياسيًا يستند إلى ثقة الناس

حسن رضوان

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة عكست بوضوح تقدّم الحزب وتعاظم حضوره داخل المشهد السياسي، بعد حصوله على 18 مقعدًا في المجلس الجديد في المرحلتين.

وأوضح أبو هميلة  في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن فوز الحزب جاء نتيجة أداء منظم في انتخابات القائمة الوطنية، إلى جانب النجاحات التي حققها مرشحو الحزب على المقاعد الفردية خلال المرحلتين الأولى والثانية، معتبرًا أن هذه النتائج تمثل "تأكيدًا عمليًا على ثقة الناخبين في برنامج الحزب وقدرته على تمثيلهم داخل البرلمان".

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أن الفترة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا من نواب الحزب لمتابعة أولويات المواطنين في الملفات الخدمية والتشريعية والرقابية، مؤكدًا التزام الحزب بدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية والإصلاح.

وأضاف أبو هميلة أن ما حققه الحزب يعكس  تصاعد دوره داخل الحياة السياسية، من بينها اتساع قاعدة الدعم الشعبي، وارتفاع نسب الفوز في الدوائر التنافسية، وتزايد الثقة في كوادره البرلمانية، مما يرسّخ موقعه كأحد الفاعلين الرئيسيين داخل البرلمان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

