الشعب الجمهوري يحصد 18 مقعدًا في مجلس النواب وأبو هميلة يؤكد: نعزّز حضورًا سياسيًا يستند إلى ثقة الناس

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة عكست بوضوح تقدّم الحزب وتعاظم حضوره داخل المشهد السياسي، بعد حصوله على 18 مقعدًا في المجلس الجديد في المرحلتين.

وأوضح أبو هميلة في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن فوز الحزب جاء نتيجة أداء منظم في انتخابات القائمة الوطنية، إلى جانب النجاحات التي حققها مرشحو الحزب على المقاعد الفردية خلال المرحلتين الأولى والثانية، معتبرًا أن هذه النتائج تمثل "تأكيدًا عمليًا على ثقة الناخبين في برنامج الحزب وقدرته على تمثيلهم داخل البرلمان".

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أن الفترة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا من نواب الحزب لمتابعة أولويات المواطنين في الملفات الخدمية والتشريعية والرقابية، مؤكدًا التزام الحزب بدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية والإصلاح.

وأضاف أبو هميلة أن ما حققه الحزب يعكس تصاعد دوره داخل الحياة السياسية، من بينها اتساع قاعدة الدعم الشعبي، وارتفاع نسب الفوز في الدوائر التنافسية، وتزايد الثقة في كوادره البرلمانية، مما يرسّخ موقعه كأحد الفاعلين الرئيسيين داخل البرلمان.