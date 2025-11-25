اليوم الثاني للتصويت.. حزب الشعب الجمهوري يواصل المتابعة الدقيقة من داخل غرفة العمليات المركزية

يدخل المصريون في اليوم الثاني من التصويت بالمرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، فيما يواصل حزب الشعب الجمهوري متابعة مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية، التي تعمل على مدار الساعة بإشراف اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب.

ومن داخل الغرفة، يتابع مسؤولو الحزب حركة الإقبال داخل لجان الاقتراع، وتطورات المشهد الانتخابي في المحافظات المشمولة بهذه المرحلة، عبر شبكة اتصال مباشرة مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات، لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو تطورات ميدانية.

وتعمل الغرفة على استلام التقارير الدورية من أمانات الحزب بالمحافظات، وكذلك مندوبي الحزب بالمقار الانتخابية المختلفة، وتقييم سير العملية وفق مؤشرات محدثة لحظة بلحظة، بما يضمن انتظام التصويت ومساندة العمل التنظيمي الداعم لإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويؤكد حزب الشعب الجمهوري أن المشاركة الإيجابية للمواطنين تعكس وعيًا سياسيًا متناميًا لدى المصريين، واستشعارًا لأهمية هذا الاستحقاق النيابي في دعم الدولة وترسيخ دعائم الاستقرار السياسي.

ويجدد الحزب دعوته لجميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية مستمرة في أداء مهامها حتى انتهاء التصويت مساء اليوم والبدء في عملية فرز الأصوات.