الشعب الجمهوري: إقبال المواطنين على الانتخابات يكشف وعي المصريين

أكد النائب إسماعيل موسى، أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أن زيادة نسبة الإقبال من المواطنين على انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية يكشف حالة الوعي لدى المصريين، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وأشار موسى، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من خلال غرفة العمليات المركزية في حزب الشعب الجمهوري، وخلال متابعتها سير عمليات التصويت، رصدت إقبالا كبيرا على كافة اللجان في المحافظات الـ13، التي تجري فيها الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية.

وقال إسماعيل موسى: الجهات المعنية والمسئولة عن الانتخابات تقوم بدورها على الوجه الأمثل، ويتم التعامل الفوري مع أي شكاوى أو أية تجاوزات من شأنها التأثير على سير عمليات الاقتراع.

ولفت أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع لحظة بلحظة وتكشف أمام الرأي العام، أي أمر يخص الانتخابات، وتعلن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط عمليات التصويت، حتى تخرج الانتخابات بصورة نزيهة وتعبر عن اختيارات الشعب المصري وإرادته الحرة.