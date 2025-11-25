قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
برلمان

الشعب الجمهوري: إقبال المواطنين على الانتخابات يكشف وعي المصريين

حسن رضوان

أكد النائب إسماعيل موسى، أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أن زيادة نسبة الإقبال من المواطنين على انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية يكشف حالة الوعي لدى المصريين، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وأشار موسى، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من خلال غرفة العمليات المركزية في حزب الشعب الجمهوري، وخلال متابعتها سير عمليات التصويت، رصدت إقبالا كبيرا على كافة اللجان في المحافظات الـ13، التي تجري فيها الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية.

وقال إسماعيل موسى: الجهات المعنية والمسئولة عن الانتخابات تقوم بدورها على الوجه الأمثل، ويتم التعامل الفوري مع أي شكاوى أو أية تجاوزات من شأنها التأثير على سير عمليات الاقتراع.

ولفت أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع لحظة بلحظة وتكشف أمام الرأي العام، أي أمر يخص الانتخابات، وتعلن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط عمليات التصويت، حتى تخرج الانتخابات بصورة نزيهة وتعبر عن اختيارات الشعب المصري وإرادته الحرة.

