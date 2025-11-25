قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
أخبار البلد

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: ارتفاع نسب المشاركة الانتخابية في المرحلة الثانية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

واصلت غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان متابعتها لسير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقد رصدت المنظمة ، منذ الساعات الأولى حالة من الهدوء والاستقرار داخل مراكز الاقتراع، مع انتظام العمل وفتح اللجان في مواعيدها دون تسجيل معوقات تؤثر على سير التصويت.

وأفاد متابعو المنظمة ، بأن نسب الإقبال بدأت في الارتفاع تدريجيًا منذ الصباح، حيث شهدت الساعات الأولى حضور نسبياً للناخبين، الذين حرصوا على المشاركة المبكرة في العملية الانتخابية خاصة في المناطق التي يظهر فيها العصبية والانتماء العائلي لعدد من المرشحين في الدقهلية وكفر الشيخ وبعض مناطق شرق القاهرة.

كما أكد متابعو المنظمة التزام القائمين على العملية الانتخابية بإجراءات التحقق من هوية الناخبين وتنظيم دخولهم إلى مراكز الاقتراع، بما يعكس انضباطًا يعزز من الشفافية وسلامة التصويت.

ورصد المتابعون أيضا حالة من الاستقرار في محيط مراكز الاقتراع، تشدد قوات التأمين لمنع أي محاولات للدعاية أو التأثير على إرادة المواطنين داخل نطاق اللجان.

وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المشهد الانتخابي خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني يعكس حالة من الاستقرار والتنظيم الذي يؤثر بالإيجاب علي سير مجريات الانتخابات، مع توقعات بازدياد كثافة التصويت خلال الساعات القادمة وحتى ما قبل إغلاق الصناديق مثل اليوم الأول.

وتستمر المنظمة في متابعتها للعملية الانتخابية وإصدار تقارير المرحلية لضمان الشفافية ورصد أي ملاحظات تتعلق بإرادة الناخبين.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية محافظات المرحلة الثانية فرق المتابعة الميدانية

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

مرصد الأزهر

أبرزها غياب التربية.. باحثة بمرصد الأزهر تحدد أسباب العنف ضد المرأة

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

