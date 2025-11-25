منافسة شرسة بين المرشحين في محافظة القليوبية في انتخابات النواب 2025

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز"، من محافظة القليوبية، إن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يبدو شديد السخونة، خاصة في ظل المنافسة القوية بين مرشحي الأحزاب والمستقلين.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن المحافظة تشهد مشاركة 21 مرشحًا حزبيًا و50 مستقلًا، ما أشعل المنافسة في دوائر عدة أبرزها دائرتا طوخ وقها، وقليوب والقناطر الخيرية، حيث شهدتا تحالفات بين مرشحين وتواصلًا واسعًا مع العائلات المؤثرة، الأمر الذي انعكس على كثافة الإقبال أمام مقار الاقتراع منذ صباح اليوم.

وأضاف أن دائرة شبين القناطر، التي يتواجد بها حاليًا، تضم خمسة مرشحين فقط يتنافسون على مقعدين، بينهم مرشحان من حزب واحد، ما يجعل فرص الحسم من الجولة الأولى قائمة بقوة نظرًا لقلة عدد المتنافسين وضعف احتمالية تفتيت الأصوات، وفي المقابل، أوضح أن دائرة قليوب والقناطر الخيرية تُعد الأكثر سخونة في المحافظة بوجود 16 مرشحًا يتنافسون على ثلاثة مقاعد، ما يخلق سباقًا انتخابيًا محتدمًا داخل الدائرة.

ورصد سهولة كبيرة في عملية التصويت داخل مختلف اللجان، إذ يمتلك معظم الناخبين وعيًا انتخابيًا متراكماً يسهّل عملية اختيار المرشح المناسب في دقائق معدودة.