بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قيادات الجبهة الوطنية تتابع سير العملية الانتخابية بالغرفة المركزية للحزب

غرفة عمليات حزب الجبهة الوطنية تتابع سير العملية الانتخابية
غرفة عمليات حزب الجبهة الوطنية تتابع سير العملية الانتخابية
حسن رضوان

تواصل غرفة العمليات المركزية بحزب الجبهة الوطنية، انعقادها اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات المرحلة الثانية.

شهدت الغرفة حضورًا مكثفًا من قيادات الحزب، إذ تفقد عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أجواء المتابعة داخل الغرفة المركزية، واطلع على آخر المستجدات الخاصة بسير العملية الانتخابية في المحافظات المختلفة.

ورافق الجزار في جولته، كل من السيد القصير، أمين عام الحزب، اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم المركزي، المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية للحزب.

كما حضر الاجتماع النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ وأمين الإعلام، إلى جانب النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب.

وحرص "الجزار" خلال اللقاء على الاطلاع المباشر على التقارير الواردة من الأمانات بالمحافظات، والتي تتضمن نسب الإقبال أمام اللجان، ومدى انتظام العملية الانتخابية، متابعًا كذلك عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم” مع مسؤولي المحافظات للاطمئنان على وضع مرشحي الحزب وتقييم معدلات المشاركة منذ الساعات الأولى.

وأكد رئيس الحزب، أن غرفة العمليات تتابع بدقة كل التطورات، مشددًا على ضرورة العمل لتذليل أي عقبات يمكن أن تطرأ خلال اليوم الانتخابي، مع الالتزام التام بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير العملية.

وقال الجزار، إن العمل داخل الغرفة لا يتوقف، ويتم بصورة متواصلة لضمان توفير الدعم الكامل للأمانات في المحافظات، بما يضمن أعلى درجات الانضباط والالتزام.

وتقوم الغرفة المركزية، بالتنسيق بصورة لحظية مع أمانات الحزب في المحافظات، عبر قنوات اتصال مفتوحة على مدار الساعة، لرصد أي معوقات محتملة قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، تمهيدًا لإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

وجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته لجموع المواطنين في محافظات المرحلة الثانية للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة تمثل حجر الأساس في بناء الحياة النيابية، وتعكس وعي الشعب بأهمية هذا الاستحقاق، ودوره في تشكيل برلمان قوي قادر على التعبير عن طموحات المصريين وصون مقدرات الوطن.

تشمل المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، التصويت في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

غرفة العمليات المركزية الجبهة الوطنية انتخابات مجلس النواب 2025

